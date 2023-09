Ik ben die vrouw van in de dertig met dat kinderzitje op haar tweewieler, beste Julie Cafmeyer

Ciska Hoet is freelancejournalist voor deze krant en directeur van RoSa, kenniscentrum voor gender en feminisme. Ze reageert op een getuigenis van theatermaker en schrijver Julie Cafmeyer.

Beste Julie, vorig weekend schreef je in deze krant dat je op je vierendertigste plots wakker werd in een wereld waarin alle mannen van jouw leeftijd een kinderzitje hebben op hun fiets. Terwijl jij single bent, hebben zij een vrouw aan hun zijde en wonen ze in een huis dat in een woonmagazine zou kunnen staan. Je beschrijft met enige frustratie hoe jouw leven niet past binnen dat perfecte plaatje. Je wilde er ooit zelfs zo graag in passen dat je jezelf zoiets cruciaals hebt ontzegd als een seksleven. Welnu, ik schrijf je vanuit dat plaatje en ik kan getuigen dat het bestaan hier even morsig en zoekend is als bij jou.

Ik ben die vrouw van in de dertig met dat kinderzitje op haar tweewieler. Ik heb een leuke man en een huis. Maar achter onze voordeur ziet alles er anders uit dan in de boekskes. Letterlijk zelfs. De gang leidt al meer dan een jaar naar een werf die er heel misschien ooit mooi genoeg zal uitzien voor een woonmagazine. Lukraak verspreid over de inkomhal liggen kinderschoenen en streepjes zand van de speeltuin. De krappe bovenverdieping – ons toevluchtsoord totdat de werf bewoonbaar is – laat zich samenvatten als één eindeloze poging tot opruimen en poetsen. Zonder duidelijk resultaat. Als ik iets geleerd heb uit anderhalf jaar ouderschap, dan is het wel dat het leven er nooit zo uitziet als in een woonmagazine.

Jij schrijft dat je uit een interview met auteur Maggie Nelson citaten onthoudt over verlangen. Ik verbijt bij datzelfde interview mijn frustratie wanneer Nelson zegt dat ze als moeder alle vrijheid heeft om boeken te schrijven naast haar betaalde job. Ikzelf ben namelijk vooral moe als ik ’s avonds klaar ben met mijn betaalde job. Ik heb niet eens tijd om boeken te lézen, laat staan om ze te schrijven. En terwijl jij weemoedig naar de perfecte plaatjes staart in glossy magazines scrollen vrouwen zoals ik door de Instagram-posts van vrouwen zoals jij. We zien de spontane uitjes met vrienden, de feestjes, de lipstick en de kekke kapsels. En we vragen ons af of ons leven er ooit weer zo uit zal zien.

Voordat ik het verwijt krijg een verwende middenklasser te zijn: ik tel wel degelijk mijn zegeningen. Tussen het ploeteren door zijn mijn lief en ik nog steeds meer dan content met elkaar en onze dochter is een absolute dot. Maar je wilt ze niet te eten geven, de koppels die aan hun nieuwe kookeiland gaan zitten om te beseffen dat ze niet meer weten waarom ze nu weer samen zijn. Of de huishoudens met kingsize bedden en dure lakens waarin al jaren niet meer gevreeën wordt.

Het punt is dat het ideaalbeeld dat jij beschrijft vaak even beknellend is voor wie er lijkt in te passen als voor wie niet aan de criteria voldoet. Ik heb menig koppel weten crashen op de vaststelling dat het perfecte plaatje niks verandert aan hun issues en algemene worstelingen met het leven. We werken ons te pletter om de juiste reis en de juiste restaurants te kunnen betalen, maar daarna gaapt er vooral leegte.

Waarmee ik niet wil zeggen dat jij niet mag verlangen naar een goede partner of een gezin, integendeel zelfs. Maar associaties van harmonie, vanzelfsprekend geluk en bijpassend Scandinavisch interieur zijn bedrog. Dromen die er bij iedereen hetzelfde uitzien wantrouwen we beter als een mal die ons door de samenleving werd opgelegd. Of je nu alleen bent, serieel monogaam of in een driehoeksverhouding zit, we blijven allemaal even zoekend. We vallen continu en we staan al dan niet weer op, en dat tot onze laatste snik.

Het doet me dan ook deugd te lezen dat jij je celibataire keurslijf afwierp en je vrouwelijkheid opeist in een samenleving die een bijzonder enge visie heeft op wat het behelst een geslaagde vrouw te zijn. Hulde daarvoor.

Mijn lief en ik kozen voor een andere, weliswaar minder rebelse vorm van verzet tegen een onmogelijk ideaalbeeld. Wij besloten dat we liever met onze mini spelen dan dat we tijd investeren in bakstenen en stof. De werken in ons huis liggen vaker stil dan dat er sprake is van progressie. De meewarige blikken van vrienden en familie nemen we erbij terwijl we kietelgevechten organiseren of theekransjes met knuffeldieren. Ik weet het, qua dapperheid stelt het niet veel voor. Maar onze te kleine mansarde en de eeuwige werf eronder staan symbool voor de opgestoken middenvinger die de heersende definitie van geluk verdient; die doet ons alleen maar afdrijven van wat we echt nodig hebben in het leven.

Warme groet,

Ciska