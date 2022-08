Ik ben de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. Poetin moet worden gestopt

Rusland is, blijkbaar, klaar voor een staakt-het-vuren. De deur naar onderhandelingen, zo zei een woordvoerder van het Kremlin vorige week, is nooit gesloten geweest.

Niemand mag voor de gek gehouden worden. Wat zijn functionarissen ook zeggen, Rusland blijft gefocust op oorlog en streeft ernaar Oekraïne te ruïneren en het Westen te breken. De aanblik van Odessa, getroffen door Russische raketten slechts enkele uren nadat een overeenkomst was bereikt om graanexport vanuit zuidelijke havens mogelijk te maken, zou elke resterende naïviteit moeten verdrijven. Voor Vladimir Poetin zou een staakt-het-vuren nu eenvoudigweg zijn uitgeputte invasietroepen toestaan ​​een pauze te nemen voordat ze terugkeren voor verdere aanvallen.

De waarheid is simpel: Poetin zal niet stoppen totdat hij is gestopt. Dat is de reden waarom oproepen tot een staakt-het-vuren, hoorbaar in Europa en de Verenigde Staten, misplaatst zijn. Dit is niet het moment om ongunstige voorstellen voor een staakt-het-vuren of vredesakkoord te accepteren. Onze taak is om Rusland te verslaan en om hun vermogen om binnen afzienbare tijd iemand opnieuw aan te vallen, te beperken. Met aanhoudende en tijdige hulp is Oekraïne klaar en in staat om dat te doen.

Niemand wilde deze oorlog behalve Rusland, en geen land ter wereld verlangt meer naar vrede dan Oekraïne. Maar een blijvende, duurzame vrede – in plaats van de tijdbom van een bevroren conflict – is alleen mogelijk nadat Rusland een grote nederlaag op het slagveld heeft geleden. Daarom moet Oekraïne winnen. Alleen dan zal Poetin vrede zoeken, geen oorlog.

De Oekraïense brandweer blust in de haven van Odessa na een Russische aanval op 23 juli. Beeld Reporters / Cover Images

Het is ook niet zo dat de Russen een concreet pad naar een staakt-het-vuren uitstippelen. De ene dag beweert de Russische minister van Buitenlandse Zaken dat het land klaar is om zijn oorlogsdoelen uit te breiden. Vervolgens zegt hij dat Moskou bereid is om met Kiev te onderhandelen “over een breder scala aan kwesties”. Eind juni stelde de woordvoerder van Poetin voor dat Oekraïne de ultimatums van Rusland moest accepteren en de wapens moest neerleggen om de oorlog te beëindigen. Vorige week zei hij dat Rusland klaar is om de besprekingen te hervatten, maar dat de bal in het kamp van Oekraïne ligt. Het is moeilijk om te weten wat je moet denken – behalve dat Rusland het conflict niet echt wil beëindigen.

Oekraïne, de Verenigde Staten en onze Europese bondgenoten moeten met Poetin spreken in zijn taal: de taal van geweld. In de praktijk betekent dat: Oekraïne militair versterken door de levering van geavanceerde artillerie en gepantserde voertuigen te versnellen, en economisch met extra financiële steun. Ook moeten de sancties tegen de Russische export worden verhoogd, de banken worden verboden en de toegang tot de maritieme handel worden beperkt. Sommigen zullen misschien kibbelen over de tol van zo’n ondersteuning. Maar het alternatief, een aangemoedigde Poetin, is veel erger.

Geen liefdadigheid

Militaire hulp aan Oekraïne is geen liefdadigheid. Het is een noodzakelijke investering in de veiligheid van Europa op de lange termijn. Het Oekraïense leger zal uit dit conflict – Europa’s grootste landoorlog sinds 1945 – tevoorschijn komen als een van de meest capabele strijdkrachten van het continent. Na het afweren van de Russische invasie zal het Oekraïense leger zich wijden aan het waarborgen van de veiligheid en stabiliteit van Europa en het beschermen van de democratie.

Ondanks alle scepsis over sancties, is het een feit dat ze werken. De aanhoudende pogingen van Rusland om ze op te heffen, zoals voorstellen om de zeeblokkade van Oekraïense havens op te heffen in ruil voor het opheffen van sancties, zijn het beste bewijs van hun effectiviteit. In zijn pogingen om het welzijn van Europeanen en Amerikanen te schaden, zet Poetin energie en voedsel als wapens in en drijft hij opzettelijk de prijzen op. Het versterken van de sancties, die het vermogen van Rusland om de oorlog voort te zetten beperken, is de beste manier om een ​​einde te maken aan dergelijk gedrag.

Juist daarom roepen wij in Oekraïne onze partners op om hun steun te vergroten en de nep-vredesvoorstellen van Rusland af te wijzen. Ook mogen ze geen aandacht schenken aan het verhaal, versterkt door Russische propaganda, van de zogenaamde oorlogsmoeheid. Elke oorlog is vermoeiend, maar we moeten volharden. De prijs van verliezen – een verpletterd Oekraïne, een verbrijzeld Westen en een herrijzend Rusland – is simpelweg te hoog.

© The New York Times