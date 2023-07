Ik ben blij dat mijn ouders met mij naar de Efteling gingen, en ik hoop dat mijn kleinkinderen daar ook naartoe zullen gaan

Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met die van Els van Doesburg.

Ga zaterdag met gans de familie naar Plopsaland, Bellewaerde, Bobbejaanland of Walibi! Bezoek morgen massaal de Zoo van Antwerpen, Planckendael, Boudewijn Seapark en zeker Pairi Daiza. Snuif een dosis cultuur op in onze musea en kunstgalerijen. Ga zeker naar Galerie Lauren Van Middelem op de Zeedijk 635 in Knokke-Heist! Onze pretparken, dierentuinen, musea en Lauren zullen u van harte welkom heten. Na een paar moeilijke jaren hebben ze uw bezoek en steun hard nodig! Ga daar zaterdag allemaal in grote drommen naartoe! Want dan hebben wij het rustiger in de Efteling.

Op woensdag 9 mei 1973 ging het tweede leerjaar met de bus op schoolreis naar Natuurpark De Efteling in Kaatsheuvel. Naar Nederland! Mijn eerste grote buitenlandse reis! In maart en april passeerden alle sprookjes van Grimm de revue in de klas, en we werden goede vrienden met Roodkapje, Assepoester en Sneeuwwitje. De verhaaltjes met de boze wolf en de heks van Hansje en Grietje vonden we eng, en we wisten allemaal dat Repelsteeltje Repelsteeltje heette. En er zou ook een gigantische speeltuin zijn! We hadden van meester Moons een stencil gekregen met een grondplannetje van de Efteling, en ik had alles goed ingestudeerd. Ik kon blindelings vanuit de parking via Kleine Boodschap de weg naar Langnek en het kasteel van Doornroosje vinden. 50 Belgische frank, een fortuin, ging ik in een portemonneetje meekrijgen om iets te kunnen drinken en in het souvenirwinkeltje een aandenken te kopen aan die ongetwijfeld heuglijke dag. Ik was in mijn jong leven nog nooit ergens zo klaar voor geweest als voor mijn schoolreis naar de Efteling. Het was popelend aftellen tot woensdagochtend!

“Astma”, zei dokter Kersschot dinsdagavond met ernstige stem. “Een week thuisblijven en drie keer per dag een Lomudal-inhalator gebruiken”. Ik lag te piepen in mijn bedje en mijn wereld stortte in. Weg was de schoolreis naar de Efteling. Alle klasgenootjes zouden mogen vertoeven in die wonderlijke buitenlandse sprookjeswereld, en ik bleef achter in Boom. Ziek van verdriet en astma. Ontroostbaar.

Een paar maanden later zouden we tijdens het zomerverlof met mijn broer en mijn ouders in de kleine Fiat 850 naar Kaatsheuvel rijden om alsnog de Efteling te bezoeken. Ik was net acht jaar geworden en vond het sprookjesbos een magische plek. Exact vijftig jaar later vind ik dat nog altijd.

Werelderfgoed

De manier waarop Anton Pieck de sfeer van zijn sprookjestekeningen kon vertalen naar de driedimensionale wereld is uniek. Zo iconisch dat de Efteling, of tenminste het sprookjesbos, eigenlijk een rijksmonument of zelfs Unesco-werelderfgoed zou moeten worden.

Uiteraard gaat dat niet zomaar, want achter dat betoverende decor zit een geoliede commerciële pretparkmachine die 5,4 miljoen bezoekers mocht verwelkomen in 2022 en een totale omzet van 266 miljoen euro draaide. De concurrentie met andere internationaal gerenommeerde pretparken is bikkelhard, en daarom moet er in het park continu geïnnoveerd en gerenoveerd worden. Een erkenning als rijksmonument of werelderfgoed zou dat continue vernieuwingsproces wellicht bemoeilijken.

De mensen van de Efteling zijn zich erg bewust dat ze de hoeders zijn van een belangrijk stukje Nederlands erfgoed. Sinds het prille begin in 1952 blijven de ontwerpers erg trouw aan het Anton Pieck-DNA. Het publiek verwacht dat ook. Toen in januari 2022 bekend werd gemaakt dat het Spookslot, een van de iconische attracties, zou gesloopt worden, ontstond bijna een volksopstand. De Efteling moest op haar sprookjeszieltje beloven dat ze op dezelfde plaats een gemoderniseerde versie van Spookslot zou bouwen. De ganse Efteling-familie kijkt nu uit naar de opening in 2024 van de nieuwe griezelattractie Danse Macabre.

Sinds het prilste begin hebben Belgen de Efteling in hun hart gesloten. In vogelvlucht ligt De Efteling op slechts 18 kilometer van de Belgisch-Nederlandse grens. Koningin Fabiola schreef het sprookje ‘De Indische waterlelies’ voor de gelijknamige attractie die in 1966 werd geopend. Sindsdien komt ongeveer 17 procent van de Efteling-bezoekers uit ons land, en meer en meer overnachten ze in één van de hotels of bungalows in het vakantiepark.

Ik ben blij dat mijn ouders mij in 1973 naar de Efteling hebben meegenomen. Mijn zoon Milo is ondertussen ook een grote fan van het park. En wanneer hij later zelf kinderen zal hebben, zal hij die hopelijk ook door het sprookjesbos loodsen. Zo blijven sprookjes bestaan. En ze leefden nog lang en gelukkig…