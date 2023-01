‘Ik ben bang. Wat als mijn spaargeld op is?’ Lezers getuigen over gestegen levensduurte

Grotere kosten leen ik van mijn ouders

Als leerkracht heb ik niet echt te klagen over mijn loon, maar als alleenstaande moet ik toch elke maand goed rekenen. Ik werk gemiddeld 25 uur per maand in flexi-jobs zodat ik mij geen ‘extra’s’ moet ontzeggen. En met extra’s bedoel ik gewoon dat ik eens op restaurant kan en degelijke schoenen kan kopen. Grotere kosten leen ik van mijn ouders en betaal ik in schijven terug.

Aan het begin van elke maand verdeel ik mijn loon in weekbudgetten, opgedeeld in basis- en extra kosten. Op die manier lukt het voor mij net om rond te komen.

Mies (37).

Enkel nog voeding in snelverkoop

Ik kom niet meer rond. Sinds covid koop ik enkel nog voeding aan halve prijs, waardoor onze maaltijden volledig afhangen van snelkortingen. Vaak maak ik nog een grote pan soep als vieruurtje of rauwe groenten met een sausje. Bij AH zijn er elke week ‘1+1 gratis’-aanbiedingen en dan sla ik een grote voorraad in. Belegde broodjes of een koffie in het tankstation kopen we niet meer. In plaats daarvan neem ik koffie mee van thuis en bakken we zelf ons brood af. Dat bespaart ons ruim honderd euro per maand.

Wij gaan nu ook enkel nog shoppen in Opnieuw&Co, om de drie maanden. Mijn dochters kopen en verkopen daarnaast kleding via de tweedehandsapp Vinted. Too Good to Go was in het begin ook nog een grote hulp, maar nu zit er niks meer in waarmee je een maaltijd kunt maken.

Het enige positieve is dat mijn dochters nu heel prijsbewust zijn geworden. Het is elke maand schipperen en kiezen welke factuur ik eerst moet betalen.

Jessica (59) uit Ramsdonk.

Al maandenlang maximum 17 graden

Voor ons is het altijd nipt aan het einde van de maand. Mijn man en ik werken fulltime, maar we kochten anderhalf jaar geleden een huis waarvan de energienorm beneden alle peil is. Sinds enkele maanden is de (grote) kost van de crèche weggevallen, maar in ruil hebben we nu dus een hoge energiefactuur. Ik heb vaak het gevoel dat we moeten besparen op zaken die vroeger (pakweg 5 jaar geleden) vanzelfsprekend waren. Zo draagt onze jongste dochter nu de winterjas- en schoenen van de oudste, en er zal ook deze maand geen budget zijn om er nieuwe te kopen. Vorig jaar had ik een piano gehuurd, maar die zijn ze ook net komen terughalen. Geen fitness dit jaar, want joggen is goedkoper. En na zes zomers in eigen land zullen we dit jaar alweer niet op reis gaan.

Ik besef goed dat bovenstaande zaken als “luxe-uitgaven” of extraatjes worden gezien, maar ik groeide er zelf wel mee op. Het wringt dat er van ons loon zo weinig overblijft, waardoor er ook geen budget vrijkomt om bijvoorbeeld het huis energiezuiniger te maken. Zo blijven we zitten met hoge facturen. Intussen beperken we badjes en douchebeurten en ons huis is de laatste vier maanden nooit warmer geweest dan 17 graden. We maken ons zorgen over de facturen die er nog aan zitten te komen, en dat is een erg onaangenaam gevoel.

Hilke (32) uit Hofstade.

Met deken en muts op de zetel

Mijn spaarcentjes zijn volledig opgesoupeerd aan energiekosten. Ik verwarm met accumulatoren en zit al drie winters met deken en muts op de bank. Ondertussen kan mijn werkloze buurvrouw volop verwarmen dankzij sociaal tarief en andere subsidies. Het is wraakroepend, waarom ga ik nog werken eigenlijk?

Michael (53) uit Leopoldsburg.

Ik ben bang, wat als mijn spaargeld op is?

Sinds mijn gedwongen ontslag en scheiding leef ik van een bescheiden pensioen. Ik had een beetje spaargeld, maar het afgelopen jaar heb ik dat nodig om de kosten op te vangen. Alles is duurder geworden. Ik bespaar op de kapper, ga eten in een ontmoetingscentrum, drink enkel kraantjeswater, zet de verwarming lager en ik heb ook de decoder van de tv weggedaan. Ik was me nu meer aan de kraan en gebruik enkel nog de fiets om me te verplaatsen. Voor alles moet ik de volle pot betalen, hoewel ik gepensioneerd en ziek verklaard ben. Het maakt me bang, want wat als mijn spaargeld straks op is?

Karine (60) uit Oostende.

Dochter krijgt tweedehandskleren, mama krijgt niets

Zoals bij veel andere mensen staat de verwarming bij ons nu wat lager, rond de 17,5 graden. Maar verder kan ik enkel nog op boodschappen proberen bezuinigingen. We hebben al het goedkoopste internet, zonder digitale tv en hebben verder ook geen abonnementen. De dochter krijgt tweedehandskleren, de mama krijgt niets. In november is het zelfs zover gekomen dat ik bij mijn ouders geld moest lenen om de boodschappen te kunnen doen.

Christine (40) uit Ninove

600 euro per maand

Bij mij hangt het heel erg af van de maand, tijdens de feestdagen heb ik bijvoorbeeld veel meer uitgegeven dan anders. Maar over het algemeen kom ik wel toe. Ik studeer in Brussel en werk ongeveer 88 uur per maand als opticien. Na de huurkosten van mijn kot, de supermarkt en af en toe een avond op café hou ik gemiddeld zo’n 600 euro over.

Maxim (24) uit Brussel.

Eén loon voor drie mensen

Doordat mijn vriend momenteel niet werkt, wegens gezondheidsredenen, moeten we al maandenlang zien rond te komen met één loon voor drie mensen (we hebben nog een dochtertje van 4). Elke maand is het uitrekenen, en meestal moet ik ook nog geld van de spaarrekening halen of ga ik in het rood. Want ik mag rekenen zoveel als ik wil, elke maand duikt er wel nog een onverwachte kost op.

Himsha (40) uit Lierde.

