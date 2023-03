Jana Antonissen is columnist.

Bij mijn eerste bezoek aan de EMDR-therapeut openden de liftdeuren verkeerdelijk op een zwarte leeuw. De psychologische praktijk deelt het gebouw met het Vlaams Belang. Of preciezer gesteld: ze wordt erdoor ingeklemd.

Aan je geestelijke gezondheid werken terwijl boven je hoofd een partij huist die heel wat mensen, minderheden die allang geen minderheden meer zijn, diezelfde gezondheid niet gunt, kwam me nogal absurd voor.

Maar er is wel meer in dit land dat geen steekhoudt.

Na een intens uitputtende sessie stapten drie Vlaams Belangers bij me in de lift. Een van hen droeg een oudemannenpet, alle drie hadden ze blozende wangen. En hoorde ik dat goed, wat smoezelden ze daar over een mars?

Eenmaal buiten op de hectische, hoofdstedelijke boulevard, bleef ik even staan. De Belangers zagen er wat verloren uit, zo tussen de wolkenkrabbers en daklozen.

Ik bedacht me dat we elk op onze eigen manier vastzitten in het verleden. Alleen kwam ik juist naar hier om daar wat aan te veranderen.