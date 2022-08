IJzerwake anno 2022 behoudt hoe dan ook zijn ranzige smaak

De lichtzinnigheid waarmee het Ieperse stadsbestuur eerst toelating gaf aan het identitaire muziekfestival ‘Frontnacht’ om op 27 augustus 2022, aan de vooravond van de Vlaams-nationalistische IJzerwake, in de vredesstad Ieper een forum te organiseren voor extreemrechtse muziekgroepen met bedenkelijke reputatie, is niet te vatten. Gelukkig kwam uit democratische hoek, voornamelijk uit diverse middenveldorganisaties, een felle reactie van verontwaardiging die het stadsbestuur ertoe dwong de domme vergunning in te trekken. Toch merkwaardig. Had het Ieperse stadsbestuur een minimale inspanning gedaan om te weten welk vlees er in de kuip lag, dan hadden ze niet moeten wachten op een OCAD-advies om correct te handelen.

Eén van onze hoogste grondrechten in de democratische samenleving is de vrijheid om te vergaderen, zich te verenigen en de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheden worden ook gegarandeerd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar, ze zijn niet onbeperkt. Die vrijheden kunnen aan bepaalde wettelijke - doch ook proportionele - restricties worden onderworpen indien strikt noodzakelijk in een democratische samenleving. De Europese mensenrechten-rechtspraak is daar duidelijk in.

Het aanzetten tot haat op grond van racistische, discriminerende of negationistische motieven, zou een reden kunnen zijn voor de overheid om achteraf op te treden.

Verstoring van de openbare orde

Bijeenkomsten in open lucht, zoals het extreemrechts minifestival, kunnen wettelijk trouwens ook aan preventieve maatregelen onderworpen worden. Voor de burgemeester zou het gevaar voor de verstoring van de openbare orde dus ook een criterium kunnen zijn om op te treden. Niet alleen op de festivalweide zelf, maar ook op de camping waar extreem-rechtse lui van overal naar zouden afzakken. En op de sociale media circuleren ook diverse oproepen om naar Ieper te komen protesteren tegen dit extreemrechts geweld. In het vredevolle Ieper, symbool van ‘Nooit meer oorlog’ - is er geen ruimte voor een veldslag tegen neo-nazi’s.

Het blijft alvast zoeken naar een subtiel evenwicht tussen behoud van de grondrechten en handhaving van een democratische rechtsorde, maar de grenzeloze vrijheid in een democratische samenleving bestaat niet en kan steeds ingeperkt worden indien die de grondrechten van andere medeburgers aantast.

Dat bepaalde groepen of muzikanten die op het programma geafficheerd stonden, met hun extreemrechtse identiteit te koop lopen, staat alleszins vast maar is dat voldoende om preventief op te treden? Ik denk van wel.

Dat de Vlaamse organisatoren de kritiek op het evenement afdoen als geïnspireerd door fantasieën van enkele obscure extreemlinkse websites, is ronduit belachelijk, tenzij men Wikipedia onder die categorie rangschikt, waarin de Amerikaanse white power skinheadgroep Hammerskin wordt omschreven als neo-nazistisch, racistisch en homofoob. Hun logo liegt er niet om: twee gekruiste hamers die ontleend zijn aan het beeld van marcherende nazistische hamers in de film The Wall van Pink Floyd. De groep inspireert muzikanten die op 27 augustus zouden optreden.

Wie wie is op de Frontnacht-affiche werd ook al duidelijk uit de doeken gedaan (De Morgen 16 augustus); de inspiratie uit internationale fascistische en neo-nazi kringen is onbetwistbaar.

Dat bepaalde politici en een partijvoorzitter naar aanleiding van het Ieper-incident plots -maar rijkelijk laat - de spierballen laten rollen om het evenement af te blokken, is ongeloofwaardig.

Wat daarenboven kamerlid Dries Van Langenhove op de sociale media uitkraamde over een etnische segregatie experiment, naar aanleiding van de ophef rond het Ieperse evenement, is ronduit gestoord (De Morgen 16 augustus).

Aanvankelijk wilden de Frontnachters de beslissing van het Ieperse schepencollege niet aanvechten. Ze wilden er een eigen draai aan geven om via een schade­vordering tegen de Stad Ieper overheidsgelden te slaan uit hun aan neo-nazi’s gelieerd afgelast evenement. Nu trekken ze toch naar de Raad van State. Wordt dus vervolgd.

De IJzerwake anno 2022 behoudt hoe dan ook zijn ranzige smaak.