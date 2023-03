Frederik De Backer is columnist.

Het zou de wereld betamen het ziek zijn te staken. We weten het nu wel. Te weinig groenten, te weinig vitaminen, te weinig vette vis. Niet deze jongen. Enfin, ook deze jongen, zéker deze jongen, maar deze jongen wordt toevallig niet snel ziek. En ik mag dan niet wild zijn van savooi, ik heb daarnet nog aan een oude emmer zitten likken voor het geval dat ik met een zinktekort kamp.

Zetpillen chambreren.

Ik doe dus mijn deel, nu de rest van de mensheid nog. Hier zit ik, met de daver op het lijf omdat ik gisteren tijdens een optreden aan de andere kant van de zaal iemand heb zien hoesten. Ziekte is een dure grap voor een zelfstandig woordkakker: twee dagen ijlen en de verliezen lopen in de dubbele cijfers. Ik sta de hele dag mijn adem in te houden. Misschien maar goed dat de tram twee weken niet rijdt; nog voor de Van Nassaustraat lig ik bewusteloos in het gangpad.

Nee maar serieus: ijlen, is dat iets wat wordt gedaan of is dat zo’n verzinsel uit de films?

Vorig jaar rond deze tijd stonden we nog van ’s morgens tot ’s avonds met mondmaskers te klooien, vandaag zijn we die hele pandemie alweer vergeten, op hen na die twee weken ver in de eerste lockdown een Playstation 5 hebben besteld; die zitten nog steeds te wachten bij de brievenbus. De rest ademt er maar op los.

Vette vitaminen.

In de Verenigde Staten zijn ze er eindelijk achter dat het allemaal de schuld is van een Chinees die ergens in een laboratorium een venster heeft laten openstaan. Het Wuhan Institute of Virology was gespecialiseerd in coronavirussen en net daar, in Wuhan, op niesafstand van dat Wuhan Institute of Virology, zou iemand een vleermuis met een snotvalling in de soep hebben gegooid? Jazeker, en het pfos rond de 3M-fabriek komt van een weggesmeten tefalpan die te lang in de regen heeft gestaan.

Weinig wokgroenten. Verenigde vis.

Ik sluit niet eens uit dat ze het bewust hebben gedaan, die Chinezen, met hun onwankelbare economie. Wat reisgrage landgenoten besmetten, wachten tot die in een vliegtuig zitten en vervolgens iedereen een maand opsluiten. Bezwaar? Tot nooit meer. En dan maar toekijken hoe het Westen weer overeind probeert te krabbelen. Vervelende vrijheid. Vetvrije vis.

Vette vrije vissen vrijen vervelend Verenigde verzinselvleermuizen vrij. Waar was ik? Juist ja, of ijlen iets was dat Wuhan Institute of Vleerology. Blijven schrijven, Backer, bakboord, woord voor woord, zin voor zinktekort, niemand heeft iets in de mot. Marc Van Ranst zit niet écht op je vensterbank, ingewreven met bakboter. Allemaal de schuld van de Chinezen. En de Hollanders. En de Walen. En vee aa. Stikstofakkoord! Stikske, steak friet, Stiegfried weet van niks!

Ik denk dat ik even in het gangpad moet gaan liggen.