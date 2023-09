Jeroen Olyslaegers is columnist.

Een wereldberoemde paddenstoelenexpert deelt op zijn Facebook-pagina een nieuwsbericht. Er zou een boek op Amazon worden verkocht dat zich voordoet als een paddenstoelgids, maar die vol staat met weinig accurate informatie over de eetbaarheid van sommige soorten, wat tot gevaarlijke toestanden kan leiden. De nepgids is geschreven door artificiële intelligentie, laten experts weten. Is dat boek zelf als een paddenstoel ontstaan, als zichtbaar deel van een geheimzinnig, onafhankelijk netwerk? Ge stuurt dat nieuwsbericht door naar een bezorgde maat. Hij houdt u de mogelijkheid voor dat ge na uw dood verder zult blijven schrijven, aangestuurd door ChatGPT. Ge ziet giftige romans en columns gelijk paddenstoelen ontstaan op uw graf. Iets in u zegt dat ge dit ernstiger moet nemen. Iets anders in u, waarschijnlijk al zeer artificieel, zegt dat het geen zin heeft angst te voeden. We lijken altijd slechts één giftige hap verwijderd van de Apocalyps terwijl we dagelijks nieuws eten. Angst schrijft zichzelf.