Terreurproces (1)

Na een week in het proces over de Brusselse aanslagen is één ding duidelijk: dit wordt een maandenlange marteling en lijdensweg voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Er is ten eerste de verdediging van de beklaagden. Die wordt verzorgd door advocaten die zich enkel concentreren op vertragingsmanoeuvres en het spitten naar procedurefouten. Het is alsof ze er een sadistisch genoegen in scheppen voor een ruim ereloon te dansen op het graf van zij die omkwamen.

Er is ten tweede het ergerlijke verschil in aandacht tussen de moordenaars en de slachtoffers. Na amper een week kan ik alle namen van de beklaagden zo ongeveer opzeggen, elke dag kan je die wel een paar keer horen of lezen.

Iemand ooit al de naam van een van hun doden gehoord? Op die manier geven ze hen waarvoor ze het allemaal deden: een podium en misplaatst heldendom.

Mij interesseert het niet om op het eind van het proces te weten door welke moeilijke jeugd de beklaagden aan het moorden sloegen. Liever zie ik de schijnwerpers gericht op de slachtoffers (DM 10/12). Wie waren ze, hoe stonden ze in het leven, en welke toekomstdromen zullen ze nooit meer in vervulling zien gaan.

Raf Vandenbergh, Gent

Terreurproces (2)

Hoe stuitend kan het zijn te moeten vaststellen dat de hele eerste week van het terreurproces eigenlijk alleen maar ging over het wel en – vooral – zelfverklaarde wee van de terreurverdachten. Hoe hard moet dit niet binnenkomen bij alle slachtoffers en hun familie? Dit feit zal bij erg veel mensen vragen oproepen, maar het antwoord op de vraag of deze hele show niet had vermeden kunnen worden, zou op dit ogenblik al even stuitend kunnen zijn.

Paul Larivière, Mechelen