Dave Sinardet is professor politieke wetenschappen (VUB). Zijn column verschijnt tweewekelijks op maandag.

De Belgische toolbox van de politieke communicatie is alweer een instrument rijker: de ‘meernetto-calculator’. Dat online hulpmiddeltje uit de cd&v-koker claimt te melden hoe sterk uw netto jaarloon de hoogte ingaat dankzij het fiscale hervormingsplan van hun minister van Financiën, Vincent Van Peteghem.

Wat het er niet bij vertelt is welke kostenstijging daarmee gepaard gaat. Het plan is immers niet zozeer een tax cut, dan wel een taxshift, waarbij de lagere personenbelasting dus elders in de fiscaliteit gecompenseerd wordt. Maar laat ons die kleine vergetelheid niet ten kwade duiden.

Het belangrijkste gebrek van het rekentuigje is echter dat het geen rekening houdt met de politieke calculaties die Van Peteghems voorstel binnen de federale regering al meteen teweegbracht. Waardoor het al achterhaald was voor het online kwam. De hervorming die de minister op tafel legde komt er niet, dat is nu al helder als kristal.

Maar wie weet, misschien kan de ‘meernetto-calculator’ binnen enkele maanden alsnog dienen, mits een grondige update én downgrade. Wordt er al geshift, dan zal het alleszins heel wat minder zijn dan de voorgelegde 6 miljard.

Dat wordt al de derde neerwaartse bijstelling van de doelstellingen in nog geen jaar tijd. Van de visienota van de expertengroep die de minister had aangesteld, over zijn eigen ‘blauwdruk tot een brede hervorming’, naar het politieke compromis dat hij op de regeringstafel legde als een ‘eerste fase’: heel wat ambities sneuvelden op het altaar van de politieke haalbaarheid. (Zie hierover ook mijn column van 5 december 2022.)

Het is de paradox van elke fiscale hervorming. Iedereen schreeuwt zich jarenlang schor dat de belastingen op arbeid drastisch omlaag moeten. Tot er een concreet voorstel op tafel komt. Dan komen uit alle gaten, krochten en holen lobbygroepen tevoorschijn die verontwaardigd uitroepen dat er aan hun levensnoodzakelijke gunstregime geraakt wordt. En die altijd wel een partij bereid vinden hun klaagzang te horen. Zeker in een regering waarin er zeven zitten.

Dat leidt in het beste geval tot een beperkte aanpassing waarvan vooral de minder lobbykrachtigen de pineut zijn. En die politiek effect mist omdat werknemers, aka kiezers, het verschil nauwelijks voelen in hun portemonnee. Waardoor ze ook nauwelijks economische impact heeft. Waarop iedereen blijft roepen dat er dringend een échte daling van de lasten op arbeid nodig is.

Sciencefiction

Toegegeven, een totale fiscale transformatie is politieke sciencefiction. Ook in andere landen gebeuren zulke hervormingen doorgaans incrementeel. Weet een federale regering met zeven zeer diverse partijen een jaar voor de stembusslag nog íéts fiscaal te hertekenen, dan is dat al een klein mirakel. En zelfs meer dan ze beloofde want in het regeerakkoord staat alleen dat een fiscale hervorming zou worden voorbereid.

Of er nog iets lukt hangt in de eerste plaats af van Georges-Louis Bouchez (MR). Die lijkt nog minder gemotiveerd om een fiscale hervorming te dragen dan jerrycans in de woestijn. Hoe valt de houding van zijn partij rond de tafel anders te interpreteren? Zo is het niet bepaald realistisch om er in de huidige budgettaire toestand een stevige tax cut van te willen maken. Noch om die te koppelen aan een arbeidsmarkthervorming, waarover een compromis vinden nog veel lastiger is. Laat staan om gunstmaatregelen voor bedrijven niet enkel te willen vrijwaren, maar zelfs versterken.

De komende weken moet blijken of dit een extreem hoge inzet is, dan wel het bewust onmogelijk maken van een akkoord.

De andere zes partijen stellen zich voorlopig constructiever op. De Vlaamse liberalen leken de voorbije weken weliswaar ook sceptisch, maar de partij van de premier kan nog wel een succes(je) gebruiken om de campagne in te trekken, zolang dat de federale begroting niet nog meer bezwaart.

De Franstalige socialisten zijn dan weer bekommerd over de noodlijdende begrotingen van de regeringen die zij leiden. Hun voorwaarde dat de hervorming niets mag kosten aan de gewesten lijkt fors, maar valt met enige creativiteit wel in te lossen, bijvoorbeeld door niet de belastingvrije som te verhogen maar de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid verder af te schaffen. Dat dreigt wel minder de laagste inkomens ten goede te komen, wat andere evenwichten verstoort.

Haal ook de btw-verhogingen eruit, samen met lastige maatregelen voor de bedrijven, en je kan wel tot een ideologisch evenwicht komen, al is het dan enkel rond een mini-taxshift.

Maar nu het politieke debat nog louter lijkt te draaien rond loze electorale verklaringen, mag ik al blij zijn dat ik toch nog een column kan schrijven over (een poging tot) het voeren van beleid. Ook al voelde ik mij in deze tijden verplicht die in te leiden door te verwijzen naar stuntelige communicatiestunts als de ‘meernetto-calculator’.