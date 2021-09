Iedereen met enige ervaring in Brussel krabt zich nu al in de haren over de handhaving van een coronapas

Jeroen Van Horenbeek is journalist.

Wat met Brussel? Nu de angst groeit voor een nieuwe, vierde coronagolf in het najaar klinkt die vraag steeds luider. In de hoofdstad is vandaag nog altijd maar 62 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. Virologen schatten dat een vaccinatiegraad van minstens 85 procent van de volwassenen noodzakelijk is om straks uit de gevarenzone te blijven. Versta: om ervoor te zorgen dat de zorg niet alweer kopje-onder dreigt te gaan.

Dat er iets moet gebeuren, staat vast. De hoop dat een heleboel kleine stapjes – vaccineren op de markt, mobiele teams in de stadswijken, vaccinatieposten bij populaire winkelketens zoals Action en Primark – tot een reuzensprong in de vaccinatiegraad leiden, mag na maandenlang proberen opgeborgen worden. Al die goedbedoelde initiatieven zullen niet volstaan om de vaccinatiegraad richting 85 procent te krijgen. De simpele verklaring is dat wie zich nu nog niet heeft laten vaccineren, dat gewoon niet wil. Of toch dat de twijfel aan de vaccins groot genoeg is om zich niet te laten overtuigen tijdens het shoppen.

En nu? Een verplichte vaccinatie van de Brusselse bevolking roept vooral nieuwe vragen op. Over de grondwettelijkheid van zo’n operatie, maar ook over de manier waarop je een volwassene überhaupt kunt dwingen om zich te laten vaccineren. Via boetes of een verplichte quarantaine? Dat gaat bijzonder ver. Een verplichte vaccinatie lijkt vooral een cadeau aan de antivaxbeweging. Die staat al sterk in Brussel, waar allerlei broodjeaapverhalen de ronde doen.

Een coronapas naar Frans model dan? Bij onze zuiderburen moeten niet-gevaccineerden zich laten testen vooraleer ze op café of restaurant mogen gaan of een trein opstappen. De Brusselse politiek lijkt schoorvoetend die kant op te gaan. De hoop is dat de dreiging van een coronapas al zal volstaan om duizenden twijfelende Brusselaars over de streep te trekken. In Frankrijk volgden op de aankondiging van de coronapas door president Emmanuel Macron 800.000 vaccinaties in één dag en 3 miljoen nieuwe afspraken. Net zoals heel wat Belgen zich deze zomer lieten prikken om zorgeloos op reis te kunnen.

Misschien is dit dan ‘de oplossing van het minste kwaad’. Maar voor alle duidelijkheid: ook bij de invoering van een coronapas hoort een groot vraagteken. In principe komt dit evengoed neer op een verplichte quarantaine. Welke niet-gevaccineerde zal zich voor haast elke pas buitenshuis laten testen?

En iedereen met ook maar enige ervaring in de bestuurlijke jungle genaamd Brussel krabt zich nu al in de haren over de manier waarop de stad straks zo’n coronapas zal handhaven. Op de terrassen van de Grote Markt zal dat misschien wel lukken. Maar in een theehuis in Sint-Joost of een studentenbar in Elsene wordt het een heel andere zaak.