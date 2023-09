Iedereen kon mij bellen, maar ik kon niet opnemen. Wat was dat nuttig, zeg

Aya Sabi is auteur van Half leven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Ik was dinsdag thuis vertrokken zonder smartphone. Aangezien ik nog een lange treinreis voor de boeg had, overwoog ik om bij het eerste station rechtsomkeer te maken en hem op te halen. Hoewel ik vaak mijn smartphone vervloek om het gat dat hij uit mijn dag bijt, dacht ik nu aan alle nuttige functies die ook onderdeel waren van dat wonderlijke apparaat.

Het combineerde een gps-systeem, een radio, een navigatie, een horloge, een televisie, een woordenboek, encyclopedie (en alle andere mogelijke boeken) en het was de poort tot oneindig veel bronnen van informatie. Ik ben heus nog een paar dingen vergeten, met als meest voor de hand liggende functie: ik kan er bijvoorbeeld mee bellen. Na een korte twijfel zette ik mijn reis toch verder.

In het station van Antwerpen ging ik bij het loket staan om de routedetails op te vragen. Aan de jongen die me hielp, verontschuldigde ik me eerst voor mijn niet zo slimme vragen. Ik had namelijk mijn telefoon thuis laten liggen, want anders zou ik hem hier helemaal niet mee lastigvallen. Mijn smartphone had ook een deel van zijn functies overgenomen. Uiteindelijk wandelde ik met de verworven informatie naar het perron waar ik alles nog eens dubbel controleerde aan de hand van de geelgekleurde bladen met tijdsschema’s die tegen de muren hangen. Mensen maken nu eenmaal fouten en ik kon me geen fout veroorloven, want ik moest om stipt 14.00 uur in Brugge zijn. De schema’s waren me eerder nog niet opgevallen, maar ze geven heel accuraat aan welke treinen er op elk moment van de dag vertrekken. De jongen had gelijk. Ik moest in Gent overstappen. Toen ik in Brugge aankwam, klapte ik mijn tablet open en maakte verbinding met de openbare wifi van EXKi. Met de resterende batterij kon ik snel de routebeschrijving vanuit het station van Brugge naar de Brugse bibliotheek natekenen.

Ik had nog een uurtje voor ik op mijn afspraak moest zijn en nam me voor om mezelf te trakteren op een horloge zodra ik in Brugge was. Ik had allang niets meer voor mezelf gekocht en nu had ik er toch wel een nodig, want ik had mijn telefoon niet bij en kon dus niet weten hoe laat het op elk moment van de dag was. Toen viel het me pas op. Het enige wat je nodig hebt om te weten hoe laat het is, is je zicht. Mijn ogen werken goed als ik mijn bril op heb, dus zag ik het overal: de tijd. Niet enkel de kerk en stationsklokken gaven die aan, maar ook het kasje van Bancontact. Ik zag overal digitale klokken. Wat houdt de tijd ons in een wurgreep, dacht ik, terwijl ik de Fnac betrad om een agenda te kopen in plaats van een horloge. Dat doe ik wel op een ander moment. Het was namelijk al 13.56 uur en ik had nog vier minuten om de bibliotheek te bereiken door het straatje van de Hawaiian Poké Bowl in te slaan zoals mijn routebeschrijving aangaf.

Ik nam de trein terug naar huis en had anderhalf uur niets te doen. Wat een mooie oefening om me te vervelen, dacht ik. Het was heerlijk, ik kon niets anders doen dan wachten tot ik aankwam. Iedereen kon mij bellen, maar ik kon niet opnemen. En wat was dat nuttig, zeg. Dat moesten ze eens uitvinden: een smartphone waarop je niet bereikt kan worden.