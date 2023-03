Iedereen gelooft in ‘werkbaar werk’, behalve blijkbaar als het over de Delhaize-kassiersters gaat

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Weinig is zo beweeglijk en veranderlijk als publieke verontwaardiging. Een zeer grote groep mensen stoorde zich nog maar enkele weken geleden, en mijns inziens terecht, aan het SWT-brugpensioen dat ACV-vakbondsleider Marc Leemans zichzelf gunde. Een flink deel van diezelfde groep vindt nu dat vakbonden en werknemers hun verzet moeten stoppen tegen de plannen om de winkelfilialen bij Delhaize over te dragen aan zelfstandige uitbaters. Hoewel dat in feite ook maar een manier is om de verantwoordelijkheid over oudere werknemers van zich af te schuiven.

Want dat is een belangrijk deel van de verklaring voor het bittere sociale conflict dat nu al een week lang vele Delhaize-supermarkten dicht houdt. Delhaize zit met een grote groep oudere werknemers in zijn winkelbestand. Hun loon ligt wat hoger dan het (erg) lage gemiddelde in de sector en ze zijn vaak ook wat minder flexibel inzetbaar. Delhaize schrijft hen af, vrij letterlijk zelfs, door hen door te sturen naar onderaannemers. Het vervolg laat zich raden. Alleen een naïef kerstekind gelooft dat die werknemers duurzaam dezelfde loonvoorwaarden en rechten zullen behouden.

Daarmee is helemaal niet gezegd dat die zelfstandige uitbaters ‘uitbuiters’ zijn. Dat is het punt niet. Ook zij spelen enkel het spel van hun eigen sector, met andere arbeidsovereenkomsten, andere gewoontes en een andere concurrentiestrijd. Met name voor de Delhaize-werknemers van boven de vijftig, wat niet eens zo oud is, oogt de toekomst somber, met lagere loonverwachtingen en hogere werkvereisten. Het is een context waarin velen zullen afhaken, al dan niet door ziekte, zo ze niet alsnog ontslagen worden.

Het dossier-Delhaize legt een aantal ingesleten overtuigingen over de arbeidsmarkt op de testbank. Zo is iedereen fan van ‘werkbaar werk’ om mensen toe te laten om langer aan de slag te blijven. Maar als bij Delhaize de regel geldt dat een oudere kassierster niet ook de rekken moet vullen, dan is dat plots een rigide syndicale eis. Je zou het ook kunnen prijzen als een typevoorbeeld van werkbaar werk in een sector met lage lonen en hoge kansen op vroegtijdige gezondheidsproblemen.

Ook wordt graag gezegd dat de strakke Belgische arbeidsmarkt deugd zou hebben van meer ‘flexibiliteit’. Dat is een neutrale managementterm voor een realiteit van lagere lonen, precaire statuten en verminderde rechten. Nuance is gewettigd. Kleine, zelfstandige supermarktfranchises openen mee de deur naar de arbeidsmarkt voor een groep mensen die anders uitgesloten dreigt te blijven. Dat gebeurt dan wel noodgedwongen met een zwakker statuut. Nu blijkt dat die verminderde sociale rechten de norm worden voor een groot deel van de sector. Dit is exact de race naar de bodem waarvoor die ‘vervelende’ vakbonden vaak waarschuwen.

Natuurlijk is er het grotere plaatje. De problemen bij Delhaize komen voort uit de Europese supermarktoorlog die van België een bits strijdperk heeft gemaakt. Toch mag eraan herinnerd worden dat duizenden werknemers nu pionnen zijn in een strijd die destijds door het grote winstgevende concern boven Delhaize is ingeluid.