‘Iedereen doet alsof Macrons komende termijn al mislukt is voor hij gestart is’

Beetje vreemd

Macron wint de presidentsverkiezingen met zo’n 17 procentpunten verschil. De reacties in zowat alle media zijn, samengevat: hij heeft gewonnen, máár nu moet hij het waarmaken, er zijn veel valkuilen, uitdagingen... Het scheelt niet veel of een nieuwe Franse Revolutie staat op stapel. Macron staat voor heel grote uitdagingen, maar welk(e) staatshoofd/regeringsleider niet? Is de balans van het 16 jaar durende kanselierschap van Merkel zo positief? Haar partij verliest verkiezing na verkiezing. Er staat geen opvolger klaar en haar land zit opgescheept met een oorlog met een Russische schurkpresident. In 1995 won Chirac van Jospin met zo’n 5 procent verschil. Vijf procent! Ik kan me niet herinneren dat Chirac toen gesommeerd werd dat hij wat dan ook moest waarmaken. Wat hij natuurlijk wel moest, maar de toon was anders. En wat te denken van Donald Trump, die de presidentsverkiezingen won in 2016 met een pak minder stemmen dan Clinton. Mag ik het raar vinden: een president wordt met een ruim verschil herkozen en iedereen doet alsof zijn komende termijn al mislukt is voor hij gestart is.

Walter Langbeen

Toekomstplan

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert heeft gelijk dat de federale regering knopen moet kunnen doorhakken na een gestelde deadline, wanneer de regio’s er niet uit geraken, of elkaar saboteren. Zo geraken we vooruit en lijden we niet meer voor de zoveelste keer internationaal gezichtsverlies, zoals in de strijd tegen klimaatverandering. Maar ik stem voor een aanpak en politici die hun verantwoordelijkheid durven op te nemen, niet voor mensen die telkens hun paraplu opentrekken en beslissingen overlaten aan dikwijls onvoldoende geïnformeerde en populistisch geïnspireerde burgers. Een referendum over euthanasie bij dementerenden zoals Lachaert voorstelt? Dat is helemaal te gek voor woorden.

Jan Meneve, Mol