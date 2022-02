Iedereen aan het werk krijgen en de economie draaiende houden was belangrijker dan investeren in de sector van kinderopvang

Cathy Galle is journalist.

An accident waiting to happen. Zo kunnen we de tragische dood van een klein meisje in een Gentse crèche jammer genoeg noemen. De afgelopen jaren kwamen al tal van klachten binnen over deze crèche. En niet de minste. Kindjes die met onverklaarbare bloeduitstortingen thuiskwamen, problemen met hygiëne en een vader van de uitbaatster die de kleintjes ‘stil kreeg’ door hen een klap te verkopen.

Kind & Gezin, dat vergunningen moet verlenen en ook toezicht houdt, wist van de klachten en liet die naar eigen zeggen ook telkens onderzoeken. Soms konden de problemen niet vastgesteld worden of waren de klachten ongegrond, maar vaak ook niet. In dat laatste geval werd dan, zoals dat heet, een verbetertraject opgestart om de problemen te verhelpen. Waarna binnen de kortste keren opnieuw klachten binnenliepen, over alweer andere problemen. En zo ging dat verder, jarenlang. Bij Kind & Gezin geven ze toe dat deze specifieke crèche bovenaan op het ‘goed op te volgen’-lijstje stond. Dan is het wel heel wrang dat het uiteindelijk tot de dood van een klein meisje moest leiden.

En toch zou het al te gemakkelijk zijn om hier enkel met de vinger naar de controlerende instantie te wijzen. Het probleem zit namelijk veel dieper. Feit is dat de kinderopvangsector al jaren met grote structurele problemen kampt. De lokale besturen trokken daar deze week nog voor aan de alarmbel. Er is een nijpend tekort aan personeel én aan opvangplaatsen. Niet alleen in de gemeentelijke en stedelijke opvang overigens, maar in de hele sector.

Het beroep van kinderbegeleider is al jaren een echt knelpuntberoep. En daar heeft de overheid zelf een vrij grote hand in. Ons land heeft de hoogste kind-verzorgerratio van Europa, namelijk één begeleider voor acht kindjes. Vanaf twee begeleiders mogen dat er zelfs negen per begeleider zijn.

Bovendien hebben de opeenvolgende regeringen de kinderopvang al jaren stiefmoederlijk behandeld. Iedereen aan het werk krijgen en zo de economie draaiende houden was belangrijker dan investeren in de sector van de kinderopvang. De afgelopen jaren kwamen er netto nauwelijks plaatsen bij. Wat er bijkwam in de crèches, verdween bij de onthaalouders, die nog veelal in een soortement nepstatuut moeten fungeren. Dat is zowel kortzichtig als contraproductief , want om te kunnen gaan werken zijn heel wat ouders net afhankelijk van een plaatsje voor hun kind in de opvang.

Gezien het grote tekort aan plaatsen is het ergens nog te begrijpen dat een controle-instantie crèches waar klachten over zijn niet zomaar sluit, maar dat ze hoopt met begeleidende maatregelen de boel weer recht te krijgen. Iets wat hier jammer genoeg in een tragedie uitmondde. Een tragedie waar ook de overheid dus niet geheel vrijuit in gaat.