Olivier Boehme, historicus en auteur van onder meer het recent verschenen Scepsis. Over wankelend vooruitgangsgeloof (ASP 2023), reageert op Mark Elchardus. ‘Niet met identiteit reik je de hefbomen aan om je leven in handen te nemen’, betoogt Boehme. ‘Wetten en instellingen maken dat mogelijk.’

In De Morgen van 18 juli riposteerde Mark Elchardus op mijn eerdere bijdrage over nationalisme en woke. Zijn opmerkingen over mezelf zijn te betekenisloos voor commentaar. Zijn poging tot maatschappelijke duiding als een zoveelste uiting van reeds twee decennia aanhoudend identiteitsgedram verdient wél een antwoord.

Identiteit, we menen allemaal er minstens één te hebben. Ze staat voor wie of wat we denken ‘te zijn’. Zo essentieel als dat lijkt, zo moeilijk formuleerbaar, meervoudig en diffuus is ze, die identiteit van ons. Het is iedereen van harte gegund zich zus of zo te definiëren, maar een zoeken en tasten blijft het, onderhevig aan plaats en tijd. Geen recept alvast om een ideologie of politiek programma op te bouwen.

In de ‘superdiverse’ samenleving van vandaag manifesteert zich een onoverzienbaar aantal identiteiten die individuen houvast of groepsgevoel kunnen geven. Ze kunnen gebaseerd zijn op talloze en uiteenlopende criteria als taal, afkomst, religie, seksuele voorkeur, gender. Hun adepten zitten soms, vrij naar Willem Kloos, ‘als een god in het diepst van hun gedachten in ’t binnenst van hun ziel ten troon’. Maar daarmee grondvest je nog geen res publica, een publieke zaak. Evenmin kan een alles en allen overkoepelend volksnationalisme dat opbod van identitaire afgoden beslechten. Identiteitspolitiek werkt niet, ‘de polis’ rust op andere fundamenten.

Hefbomen voor burgers

Handelingsbekwaamheid, die Elchardus toeschrijft aan identitaire formaties met nationalisme voorop, hebben de burgers van België gewonnen in een context die niet in de eerste plaats gestoeld was op identiteit. Het was eerder omgekeerd. Het Belgische elan van 1830 vormde het vehikel, niet het doel op zich, voor een grondwet met politieke en burgerrechten die hun weerga op het Europese vasteland niet kenden. Zoals Stefaan Marteel al aangaf (DM 24/7), behoefde dat uitbreiding en verfijning, maar sociale wetgeving, sociale zekerheid en ander beleid dat de burgers toeliet om echt zelf gestalte aan hun leven te geven, resulteerden ontegensprekelijk in een staat die zich een ‘huis van het volk’ mag noemen.

De gehechtheid daaraan creëert, ondanks alle communautaire en regionalistische spanningen, samenhorigheid. In één van de officiële talen van dit land heet dat fraai Verfassungspatriotismus, grondwetspatriottisme. Die tastbare schat aan waarden en principes creëert zowaar iets wat enigszins in de buurt komt van een ‘identiteit’ die elk egotisme en alle particularismen overstijgt. De Europese integratie doet met haar stimulansen voor internationale handel en andere vormen van samenwerking iets soortgelijks.

Januskop

De resultaten van de benevelende retoriek over Vlaamse identiteit en natievorming die het politieke debat nu al twintig jaar domineert, zijn dan toch bescheidener. Functioneert een Vlaamse regeringscoalitie die de levensbeschouwelijke en sociologische ‘grondstroom’ van deze regio zou moeten weerspiegelen zoveel beter dan het Belgische verstandshuwelijk? De stropoppen van het linkse Wallonië en ‘woke’ moeten het identitaire verhaal over Vlaanderen ondersteunen. Daarom vormt niet een sterke PS, maar wel een sterke MR N-VA’s grootste nachtmerrie. Dat zou anders zijn indien het politieke doel echt lag bij een sociaal-economische hervorming van het land, in plaats van de identitaire idee-fixe van de eigen natievorming, waarvoor al de rest een middel is. Symbolenpolitiek kenmerkt wel meerdere identitaire bewegingen.

Niet met identiteit reik je de hefbomen aan om je leven in handen te nemen. Wetten en instellingen maken dat evenals het uitleven van jouw allerindividueelste of de met andere gedeelde expressie van de allerindividueelste gedachten en emoties mogelijk.

Elchardus mag het ‘ouderwets’ voorkomen om het politieke gegoochel met identiteit in het juiste verband te plaatsen. Vooruitstrevend versus retrograde, de januskop van de geschiedenis en de omgang daarmee vertelt daarover een complexer verhaal.