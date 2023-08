Maud Vanhauwaert is columnist.

Ik stond op de stoep voor ons huis toen een oud heertje passeerde. Hij bleef staan kijken naar het huis van de buren dat, net als het onze, een paar eeuwen oud is.

Het heertje vertelde fier dat hij al over de negentig was en een groot deel van zijn leven in dat huis had doorgebracht. Tot zijn vrouw, allang overleden, de trap niet meer op kon en hij het huis moest verkopen. Toen begon hij te vertellen over hoe het hier vroeger was.

“Daar was een kruidenierszaak en daar aan de overkant had ik ooit een broodjeszaak.” Driftig gesticulerend bracht hij de straat, die er nu toch soms wat doods bij ligt, helemaal tot leven. “Iedereen kende mij hier”, zei hij waarna hij zijn schouders ophaalde, zijn hand opstak en verder liep.

Toen hij het hoekje om was bedacht ik: huizen zijn als bomen; zij blijven staan en wij passeren. En toen ik weer naar binnenging: dit huis is niet van ons, maar wij zijn even, hoogstens een leven, van dit huis.