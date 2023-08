Huismoeders en hun verdedigers gaan er blijkbaar van uit dat onze sociale welvaartsstaat een natuurverschijnsel is (Anouck Meier, DM 17/8). Zoiets als de zon die schijnt voor iedereen. Maar dat is niet zo. Onze sociale welvaartsstaat is een contract tussen burger en overheid met wederzijdse rechten en plichten. De burgers die niet te jong, te oud of gehinderd door ernstige ziekte of beperking zijn, stoppen geld in een gemeenschappelijke pot waarmee de overheid onderwijs, gezondheidszorg, enzovoort voorziet.

Concreet werkt dit zo: recent heb ik, sinds enkele jaren gepensioneerde, de diagnose van een ernstige ziekte gekregen waarvoor ik dankzij de sociale zekerheid een dure behandeling zal krijgen. Gedurende mijn hele loopbaan heb ik mijn plicht vervuld door bijdragen aan de sociale zekerheid te doen waarmee onder andere de behandeling van de toenmalige zieken betaald kon worden. Nu ik door pech word getroffen, kan ik dus zonder schaamte mijn recht op een goede behandeling opnemen. Gaan huismoeders die hun hele leven hun plicht om de gemeenschappelijke pot te vullen niet vervuld hebben later eventueel afzien van hun recht om een behandeling uit de gemeenschappelijke pot te laten financieren? Ik vermoed van niet.

In Vlaanderen wil ik daar uiteraard wel de kanttekening bij maken dat de opeenvolgende regeringen hun plicht schromelijk verwaarloosd hebben om in voldoende en in kwalitatieve kinderopvang te voorzien. Dus voor sommige moeders en vaders zal het niet anders kunnen dan dat ze zolang hun kinderen niet naar school gaan, tijdelijk niet buitenshuis kunnen werken. Maar eens deze beperkte periode voorbij is, is er geen excuus meer om de verplichtingen na te komen die alle burgers hebben om onze Belgische sociale welvaartsstaat overeind te houden.

De verantwoordelijkheid voor het feit dat sommige vrouwen een onredelijk deel van de onbetaalde zorgarbeid thuis moeten doen of denken te moeten doen, kan je niet bij politici of de overheid leggen. Voor duidelijke afspraken over een evenwichtige werkverdeling thuis ben je zelf verantwoordelijk. Ik begrijp dat dit op wereldvlak moeilijk is maar hier in België geldt gelukkig gelijkheid van mannen en vrouwen. Het is aan iedereen die hier wil wonen om deze terechte regel toe te passen.

Als vrouwen te veel zorgarbeid naar zich toetrekken, komt dit soms ook omdat ze vinden dat mannen die taken niet goed doen, lees volgens de normen die vrouwen daarvoor stellen.

Daniëlle Marguillier