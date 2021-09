‘Huilende kinderen aan de schoolpoort? Tijd voor een breuk met die verouderde traditie’

Michel Vandenbroeck is hoofddocent gezinspedagogiek aan de UGent.

Elk jaar zien we de beelden in het journaal: kleuters die huilend afscheid nemen van hun vader of moeder aan de schoolpoort of op de speelplaats. Velen denken dat het nu eenmaal hoort bij het leven en bij groot worden. “Ach wat, over enkele dagen hebben ze zich wel aangepast.” Of nog: “Het zijn vooral de ouders die het moeilijk hebben met het afscheid, zodra die hun rug gekeerd hebben komt de rust terug.”

Brecht Peleman deed hier onderzoek naar en volgde enkele jongste kleuters gedurende een heel jaar. Hij stelde vast dat die stellingen misschien voor sommige kleuters opgaan, maar zeker niet voor allemaal. Heel wat kleuters beleven echt bange en stresserende dagen, weken of zelfs maanden. En dat is nergens voor nodig.

Het VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) begeleidde een paar jaar geleden een hele reeks kleuterscholen over onder meer deze overgang van thuis naar school. Heel wat kleuterleraren waren aanvankelijk bijzonder terughoudend om ouders in de klas toe te laten. Zij hanteerden het klassieke afscheid aan de schoolpoort – vlug een zoen en weg is uw kapoen – en waren overtuigd dat dit ook het beste was voor de kinderen. Sommigen hadden zelfs een gele of rode streep op de speelplaats aangebracht met als boodschap ‘tot hier en niet verder’.

Schoorvoetend experimenteerden ze met het verwelkomen van ouders in de klas, en haalden ze hen letterlijk over de streep. Ze stelden vast dat dit niet de gevreesde chaos of overgangsproblemen opleverde. Integendeel, het resultaat was meer rust, meer vertrouwen van de ouders en daardoor ook meer van de kinderen. En op termijn ook een betere aanwezigheid van de kleuters in de klas.

Een trend was duidelijk ingezet, een voorzichtige breuk met een verouderde traditie om ouders buiten te houden. En toen kwam corona. Bij de voorzichtige heropening van de scholen, na de eerste lockdown, waren allerlei maatregelen nodig en die leidden ertoe dat ouders best niet in de klas kwamen. Vandaag is er evenwel geen reden meer om die terechte medische voorzorgen te laten primeren op de pedagogische zorg. We mogen met zijn allen op café en restaurant, met tien aan tafel zitten en met vijftig in onze tuin. Zonder mondmaskers. Studenten mogen zelfs met honderden in een auditorium. En voetbalsupporters met enkele duizenden in een stadion.

Er is dus geen grondige reden meer om ouders terug achter de streep te dringen. Heel veel kleuterleraren hebben dat begrepen en zullen bij de start van het nieuwe schooljaar opnieuw ouders met open armen ontvangen. De jongste kinderen zullen hen daar dankbaar voor zijn. Dus, beste ouder, laat u niet wijsmaken dat u achter de poort moet blijven en dat dit voor uw eigen bestwil zou zijn.