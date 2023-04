Hopelijk zullen we onze afhankelijkheid van Russisch gas niet moeten inruilen voor een afhankelijkheid van nationalisten in de Vlaamse regering

Noordzeewind

“De zwakste schakel in het succes van de zeewindproductie is... de mens”, schrijft Bart Eeckhout (DM, 25/4). Dat vergt installaties en vergunningen. “En wie vergunningen zegt, zegt vertraging en procedureslagen. De slag om de Ventilus-hoogspanningslijn, die met name moet dienen om op zee opgewekte wind te verdelen, is illustratief voor die strijd. Over Ventilus is nu ten langen leste door de Vlaamse regering een compromis bereikt, maar dat is nog maar het begin van de procedure.”

Eeckhout legt de vinger op de wonde. Hopelijk zullen we onze kwetsbare afhankelijkheid van Russisch gas en olie niet moeten inruilen voor een afhankelijkheid van de wispelturige en balorige nationalisten in de Vlaamse regering. Minister Demir (N-VA) heeft al ten overvloede aangetoond altijd klaar te staan om stokken in de wielen te steken van de federale overheid én de Europese Unie als het op milieu- en energiebeleid aankomt.

Stephaan Taccoen, Brugge

Decreet Leersteun

Het Vlaams Parlement buigt zich over het Decreet Leersteun. De opvolger van het M-decreet streeft naar kwalitatieve leersteun voor alle leerlingen. Maar wie welke rol zal opnemen is op dit moment onduidelijk. September ’23 nadert met rasse schreden, voor veel zorgouders alweer een nieuwe start. Een ouder zegt: “Voor het eerst in 13 jaar hebben we een ondersteuner die ons draagt in ons inclusietraject. Maar volgend schooljaar komt alles op losse schroeven te staan. De expertise ontbreekt en we voelen ons in de steek gelaten.”

We zien de communicatie van scholen en ondersteuningsnetwerken richting ouders vertrekken. De informatie hierin is versnipperd, spreekt elkaar tegen en creëert onrust. Dat toont hoe ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag in een niemandsland belanden. Het is onduidelijk wie partners zijn en welke informatie te vertrouwen.

Ouders zijn spilfiguren in het onderwijs van hun kinderen. Doorheen schooljaren investeren zij in samenwerking en brengen ze partners rond de tafel. Het decreet leersteun neemt deze regie weg en maakt hen afhankelijk van de school en de samenwerking met een leersteuncentrum.

In vragen van ouders horen wij het belang van continuïteit: een school waarmee men een relatie opbouwt, een ondersteuner die hun kind kent, een verstandhouding die vooruit- én achteruitkijkt. Vandaag zien veel ouders goed werkende ondersteuningsrelaties in vraag gesteld worden.

We vragen de leersteuncentra continuïteit in inclusietrajecten prioriteit te geven. Continuïteit boven pragmatiek. Zorgdragen boven efficiëntie. Waar continuïteit onmogelijk is, hebben ouders baat bij een warme overdracht van het partnerschap met ouders als een kostbaarheid. Ouders werken proactief in inclusietrajecten: anticiperen op overgangen, investeren in beeldvorming, een plan A, B en C. We vragen beleidsmakers en onderwijspartners om met ouders in deze overgang te investeren zodat ouders hun strategieën kunnen hanteren. Zonder informatie of toekomstperspectief op 30 juni in vakantie gaan, is geen vakantie.

Ouders voelen zich alleen in hun keuze voor datgene waar het VN-verdrag in 2004 voor koos. We vragen geen vreemde dingen maar we vragen het in een niemandsland waar het onduidelijk is wie luistert. Laat ons duidelijk zijn waarvoor België bij de ratificering van het VN-verdrag koos en hoe het beleid zich behendig omheen de consequenties van die ratificering beweegt. Dit decreet kan slechts een tussenstap zijn naar het garanderen van de keuze voor inclusief onderwijs. En als het dan via deze tussenstap moet: dan samen met ouders.

Silke Daelman, vrijwilligersorganisatie Ouders voor inclusie