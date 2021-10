Hopelijk schat de Vlaamse regering het recht op wonen ernstiger in dan het recht op bescherming tegen klimaatleed

Barbara Debusschere is journalist.

We zijn hét baksteenland, maar een deftig dak boven je hoofd vinden wordt ook bij ons lastiger. De toestand is nog niet zoals in Londen of Parijs, waar enkel miljonairs een eigen woonst op de kop kunnen tikken. Maar ook in Vlaamse steden is het voor jonge tweeverdieners die zijn opgegroeid met het idee dat een eigen stek vanzelfsprekend is, steeds meer een fata morgana.

Op de huurmarkt loopt het evenzeer uit de hand. Om in een van de grotere steden nog maar een kamer te huren, moet je je door zware sollicitatiegesprekken worstelen en belachelijke bedragen neerleggen. Bijna de helft van de private huurwoningen is in slechte staat en ruim de helft van de huurders betaalt meer dan een derde van zijn inkomen aan huur.

Het meest belabberd gaat het eraan toe onderaan op de ladder, op de sociale huurmarkt.

Vandaag moet je in ons land, dat zich nochtans achter het recht op huisvesting schaart, gemiddeld ruim vier jaar wachten op een sociale woning. Ter vergelijking: Frankrijk is veroordeeld omdat het wachten daar ruim twee jaar duurt. In Vlaanderen staan 155.000 gezinnen op zo’n lijst. Dat zijn meer mensen dan alle inwoners van Brugge.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat 38 sociale organisaties juridische stappen ondernemen. Naar analogie met de Klimaatzaak, waarin onze overheden in juni voor nalatigheid zijn veroordeeld, zal de Woonzaak bij het Europees Comité voor Sociale Rechten klacht indienen tegen de Vlaamse overheid omdat die het recht op wonen niet garandeert. Juridisch blijkt de zaak alvast stevig in elkaar te zitten.

Dat ze er komt, toont hoe wanhopig deze organisaties zijn. Want de Woonzaak ontstond omdat eerder overleg niets opleverde. De vraag om werk te maken van meer sociale woningen, om huurprijzen aan woonkwaliteit te koppelen of om premies te geven aan eigenaars die de kwaliteit van hun pand opkrikken, viel blijkbaar in dovemansoren.

Binnen de twee jaar zou het Europees Comité dan met een advies moeten komen. Dat is niet zo sterk als een vonnis zoals in de Klimaatzaak, maar het kan potentieel een terechtwijzing zijn waardoor de overheid wel in gang zou schieten, zo is de redenering achter de Woonzaak.

Krijgt ze effectief zo’n Europese bolwassing, dan valt wel te hopen dat de Vlaamse regering het recht op wonen als ernstiger inschat dan het recht op bescherming tegen klimaatleed. Want tot nu toe heeft dat klimaatvonnis niet tot aangescherpt beleid geleid.

Het is sowieso pijnlijk wanneer burgers overheden via juridische stappen moeten dwingen om hun beloftes na te leven. Het is nog veel pijnlijker wanneer dan zelfs het onafhankelijke oordeel van rechtsinstanties genegeerd wordt.

Hopelijk helpt het dat een grote centrumstad aan Vlamingen zonder dak boven het hoofd alvast nog tastbaarder kan overkomen dan het aandeel van de klimaatverstoring in een zomerse overstromingsramp.