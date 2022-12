Hopelijk kan het Nieuwe Testament van Van Damme ons Vlaams onderwijs redden

Het Nieuwe Onderwijstestament

Onderwijsexpert Dirk Van Damme moet in opdracht van de Vlaamse regering en de onderwijsminister het onderwijssysteem op lange termijn ‘herdenken’. Cynisch dat een gewezen kabinetschef van een voormalig socialistisch onderwijsminister (Frank Vandenbroucke) deze opdracht moet uitvoeren. Voortschrijdend inzicht bij Ben Weyts (N-VA)?

Hadden we al niet een commissie-Brinckman in 2021 die een globaal advies leverde over hoe onderwijs bijgestuurd kan worden volgens strenge en klare Jezuïeten-regels? Deze commissie schreef een bijbel om het onderwijs op te tillen uit het moeras van dalende prestaties.

De inkt is nog niet droog, de pen pas neergelegd en een nieuwe groep experts – gelukkig hebben we er veel van dat soort in Vlaanderen – mag onder leiding van Dirk Van Damme de onderwijswereld alweer eens komen vertellen hoe het nu écht moet. Hebben we het al allemaal geen tientallen keren gehoord?

Hopelijk kan het Nieuwe Onderwijstestament van Van Damme ons Vlaams onderwijs redden. De tijd dringt.

Martin Boudry, gewezen schooldirecteur Go!, Oostnieuwkerke

Perceptie

Zoals vaak ben ik het bijna volkomen eens met wat Mark Elchardus schrijft in zijn opiniestuk ‘Mensen die per se zichzelf willen zijn: oersaai’ (DM 3/12). Alleen vraag ik me af waarom mensen die voorstander zijn van neutrale kledingcodes in bepaalde instellingen of publieke functies herleid worden tot – of in dit geval: zichzelf herleiden tot – mensen die ergens tégen zijn. In dit geval de hoofddoek.

Voor neutrale kledingcodes valt in bepaalde contexten heel wat te zeggen. Ik wil die argumenten hier niet nogmaals uit de (hoofd)doeken doen. Wat ik wil benadrukken is dat er in België niet zoiets bestaat als een hoofddoekenverbod, maar dat het enkel zo wordt gepercipieerd omdat het verzet tegen een neutrale kledingcode wordt aangezwengeld door één specifieke politiek-ideologische stroming binnen één specifieke religie.

Maar blijkbaar zijn we op dat vlak al in hoge mate geconditioneerd geraakt.

Erik De Bruyn, actief in de Antwerpse afdeling van Vooruit