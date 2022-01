Neil Young en Joni Mitchell

Dat corona geen goed doet voor de muziekindustrie was ons al langer duidelijk, maar afgelopen week trof het ook de populaire muziekstream-app Spotify. Neil Young en Joni Mitchell besloten namelijk om hun muziek van Spotify af te halen na beschuldigingen jegens Joe Rogan. Deze controversiële podcasthost zou volgens hen een antivaxcampagne voeren op het streamingplatform.

Hoewel dit spijtig is voor de luisteraars van beide artiesten, kaarten ze hierdoor wel een groot probleem aan. Door een podium te geven aan complotdenkers en desinformatieverspreiders beïnvloedt Rogan niet alleen het denken van zijn luisteraars maar zet hij onrechtstreeks ook talloze mensenlevens op het spel. Het is gevaarlijk om dergelijke ideeën zomaar de wereld in te sturen en zeker op een platform van die grootte. Hopelijk draait het voor Spotify niet alleen om het geld, maar speelt ook de ethiek nog een rol en halen ze de podcast liefst deze week nog offline. Anders zullen er vermoedelijk nog artiesten hun stem laten horen en dit ten nadele van Spotify én zijn luisteraars.

Sibylle Kochuyt, Beveren

Hoge gasprijs

“Het meest uitgesproken zijn de Verenigde Staten, die zelf geen rechtstreekse partij zijn”, zo schrijft u (Gasleiding tussen Rusland en Duitsland speelt cruciale rol in conflict met Oekraïne, DM 28/1).

De Verenigde Staten hebben alle belang bij een hoge gasprijs om de Russische concurrent weg te dringen met hun dure schaliegas (dat per tanker moet aangevoerd worden). Het konvooi tankschepen is al vertrokken, las ik enkele dagen geleden…

We kunnen heel de hernieuwde Koude Oorlogsdans (Oekraïne, maar ook de Zuid-Chinese Zee) interpreteren als een poging van de Verenigde Staten om de handelsdominantie te heroveren. Of Europa daar enig belang bij heeft is maar zeer de vraag…

Joris Van Cauter

Klimaatcrisis vergeten?

Wat komt er dagelijks allemaal in de krant? De nieuwe coronamaatregelen, ongevallen in het verkeer, wie heeft er een been gebroken bij het voetbal… Maar over de klimaat- en biodiversiteitscrisissen horen we veel te weinig. Het laatste klimaatartikel op VRT Nieuws werd vier dagen geleden gepubliceerd en staat niet eens op de hoofdpagina. Hoe komt dit? Waarom wordt zo een cruciaal onderwerp verwaarloosd?

Als ik naar het nieuws kijk, zie ik een minutenlange uitleg over sportnieuwtjes, en daarna nog niet eens een minuut over het feit dat er alweer 6 vierkante kilometer bos in brand is opgegaan, dat daarbij mensen gewond zijn geraakt en geëvacueerd moesten worden. Er zijn zo weinig mensen die eigenlijk beseffen hoe ernstig dit probleem is.

Maar hoe kunnen ze weten dat het zo een groot probleem is als er maar 50 seconden aan besteed wordt? Door dit vaak en grondig in het nieuws te laten komen, worden mensen er mee geconfronteerd. Maar ze moeten ook ingelicht worden over de oplossingen voor de klimaat- en biodiversiteitscrisissen. Dus hierbij mijn oproep aan alle media om mensen veel meer bewust te maken van het probleem én de oplossingen.

Lore Decleer, Gent