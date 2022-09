“Zodra iets voorbij is,” zegt de hoteldirecteur, “schroef ik de dop erop.” Ik kijk naar het glas bier in zijn hand. Het amber feest, de schuimbelletjes bewegen zonder dansleraar. “Ik keer nooit terug naar de plekken waar ik niet meer bij kan.”

Ik kijk betrapt, want ik ben hier, weer in het hotel, en alleen maar omdat ik er precies twintig jaar geleden op lila geluk liep. Ik vertel hoe de liefde me toen betastte, een tong die me voor het eerst warm likte. Hoe de vriendschap schuimde, en de duizeligheid, hoe zonder aankondigen een schip aanmeerde met in het ruim euforie voor mij alleen. Geluk nadert vaak stil, maar het mijne maakte kabaal. Later ging het paktouw rond die zomer los, en kwam het boze heimwee.

De volgende dag besluit ik om met een uitputtende dagtocht die twintig jaar geleden uit m’n herinnering te lopen. Hoog boven de valleien zucht en zweet ik nu - zo zal ik het jaartal vergeten, de naam van het meisje, hoe warm ons speeksel was.

Ik ben naar drieduizend meter geklommen wanneer de angst me komt roven. De top zingt z’n uitnodiging al, een eindje hoger nog en ik kan alles vergeten, maar dan zie ik alleen nog het ravijn naast me, en niet meer het stugge rotspad voor me. Hoogtevrees - de grootste vorm van levenslust. Ik haal de top niet. Ik heb een plek waar ik niet bij kan.

’s Nachts, het hotel is nu doofstom, aarzel ik me weer naar buiten. Het regent, en elke minuut tint een licht de lucht, zonder geluid gaan de toppen van grijs naar goud: onweer, maar ver weg. Mijn vingers tasten voorzichtig de vochtige berglucht af. Als je het heimwee in de ogen kijkt, ben je het dan aan het bestrijden of bevruchten? Ik krijg niets vergeten. Kijk, mijn hand - ze heeft vroeger beet.