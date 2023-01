Hoog tijd voor vaste energietarieven op de markt

Sinds de eerste energieleveranciers in het najaar van 2021 beslisten om tijdelijk enkel nog variabele tarieven aan te bieden, is het vaste tarievenaanbod het voorbije jaar volledig geslonken. Enkel Luminus, dat in september 2022 besliste om eveneens zijn vaste tarieven uit de etalage te halen, biedt sinds deze maand opnieuw vaste tarieven aan.

De leveranciers motiveerden hun beslissing door te wijzen naar de forse prijsstijgingen op de groothandelsmarkten voor energie. Hierdoor was het risico naar eigen zeggen te groot geworden om nog vaste tarieven aan te bieden. Consumenten betalen immers geen opzegvergoeding als ze hun contract niet uitdoen. Aangezien het de verwachting is dat consumenten bij dalende prijzen massaal switchen naar een goedkoper tarief, zou de leverancier blijven zitten met de energie die hij vooraf inkocht aan de hoge prijzen.

Dit leidde ertoe dat het voorbije jaar steeds meer consumenten bij afloop van hun vaste tariefplan plots aangewezen waren op een variabel tarief. Hierbij rust het risico op prijsstijgingen volledig op de schouders van de consument. Daarnaast klaagden wij meermaals de complexiteit van variabele tarieven aan. Doordat leveranciers tal van verschillende indexeringsparameters en indexeringsfrequenties hanteren, is het maken van een goed geïnformeerde keuze voor consumenten een lastige opgave.

Voorkeur

Met energieprijzen die intussen gedaald zijn tot het laagste niveau in meer dan een jaar, is het volgens ons dan ook hoog tijd dat er weer vaste tarieven op de markt komen. Wij dringen er dan ook vooral bij de grote spelers op aan om opnieuw minstens één vast tariefplan in het aanbod op te nemen.

Belgische consumenten hebben een duidelijke voorkeur voor de zekerheid van vaste tarieven. Volgens cijfers van de energieregulator CREG schommelde het aandeel vaste contracten in het verleden tussen 65 en 70 procent en zal dit tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023 teruglopen tot iets boven de 20 procent.

Zeker in een periode van wispelturige energieprijzen verlangen consumenten naar de zekerheid en voorspelbaarheid van een vast tariefplan. Temeer omdat het bij een vast tarief ook een stuk eenvoudiger is om de energiefactuur te controleren, wat bij een variabel tarief vaak een onbegonnen werk is. Wij blijven daarom daarnaast ook strijden voor een vereenvoudiging van het variabele aanbod.

Jordi Van Paemel, energie-expert Testaankoop