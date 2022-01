Hoog tijd voor politiek debat over Russische oorlogsdreigingen

De grootschalige cyberaanval die recent de internetdiensten van Belgische Defensie lamlegde is volgens onze inlichtingendiensten hoogstwaarschijnlijk het werk van Russische hackers. Intussen schroeft het Kremlin in de marge van de confrontatiekoers met Oekraïne zijn provocaties tegen andere EU-lidstaten op, door nu ook het Zweedse eiland Gotland militair te bedreigen. Het is hoog tijd voor een plenair parlementair debat over onze defensieve kwetsbaarheden en hoe wij ons organiseren mocht er oorlog uitbreken op het Europese continent.

Belgische militairen konden een aantal weken geen mails versturen vanop hun mil.be-adres. Ze moesten zich behelpen met private mailadressen. Dat er nu in de eerste plaats naar Russische hackers gekeken wordt, hoeft niet te verbazen. Deze disruptieve cyberaanvallen horen al langer tot het repertoire van het Kremlin. Net daarom zijn er ernstige vragen te stellen bij onze militaire cyberbeveiliging. Dit incident zat er vroeger dan later aan te komen. Hadden we al niet eerder moeten investeren in extra IT-personeel en firewalls? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Deze keer zorgde de aanval enkel voor praktische problemen maar er dreigt een tijd te komen dat de jarenlange chronische onderfinanciering van Defensie ons mensenlevens zal kosten. Wat staat ons te wachten als er een grootschalig militair conflict uitbreekt tussen Rusland en Oekraïne? Uitlopers naar EU- en NAVO-landen zijn dan niet uitgesloten.

Typerend is hoe de Russen de voorbije dagen amfibische aanvalsschepen samentrokken in de buurt van het strategische eiland Gotland in de Oostzee. Het is Poetin niet alleen een doorn in het oog dat het neutrale Zweden steeds nauwere banden heeft met de NAVO, het eiland heeft voor hem ook strategische waarde bij een Oekraïens conflict omdat je van daaruit scheeps- en luchtverkeer kunt controleren. De regering in Stockholm stuurde meteen troepen en tanks naar het eiland.

Dit moet ook onze politici wakker schudden. In volle coronacrisis zal hun hoofd er wel niet naar staan, maar het is niettemin hoog tijd om zowel binnen de regering als het parlement een debat te houden wat wij zullen doen als een grootschalig conflict ook oostelijke en noordelijke EU- en NAVO-lidstaten treft. Dan is het namelijk onze verdragsrechtelijke plicht om hen bij te springen. Maar hoe? Is België dan bereid om in het kader van een snelle interventiemacht meteen gevechtstroepen te sturen? Of zouden wij vooral in de lucht en op zee een rol gaan spelen? Of is het alle hens aan dek dan? Worden reservisten dan opgeroepen?

Ongetwijfeld liggen er al ‘wat als?’-scenario’s klaar bij onze militaire planners en onze NAVO-delegatie, maar zij kunnen alleen efficiënt handelen als ze mandaten krijgen van de regering, en bij uitbreiding een parlementaire meerderheid.

We overleggen er beter nu al over, voor we ons opnieuw laten verrassen door de schakers uit Moskou.