Hoog tijd voor een feestshift: het verzet verdient een wiedergutmachung

Dave Sinardet is professor politieke wetenschappen (VUB). Zijn column verschijnt tweewekelijks op maandag.

“Het is met een diepe voldoening dat ik kennis heb genomen van uw beslissing om het einde van de Tweede Wereldoorlog in de toekomst niet meer te vieren.” Zo sprak de Duitse president Walter Scheel, op 9 mei 1975, in het Franse Elysée. Zo-even had zijn Franse evenknie Valery Giscard d’Estaing aangekondigd de jaarlijkse Franse herdenking van de bevrijding te schrappen. Hechtte Frankrijk na drie schamele decennia dan al geen belang meer aan de ultieme overwinning van de democratie?

Toch wel, maar die werd volgens Giscard d’Estaing beter weerspiegeld in het proces van Europese eenmaking, gebouwd op Duits-Franse verzoening. En velen zagen in 8 mei nog voornamelijk een militaire triomf over Duitsland. Niet in het minst Duisters zelf, zoals Scheels opgeluchte reactie aangeeft. Daarom wou de Franse president het feestgedruis 24 uur opschuiven, naar 9 mei. Op die dag in 1950 pleitte Frans buitenlandminister Robert Schuman voor de creatie van een Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS), de eerste beslissende stap naar Europese integratie die onder meer beoogde het oorlogsgewoel tussen Frankrijk en Duitsland voorgoed te verhinderen.

Weliswaar zou het mooier geweest zijn als de Duitsers zich gewoon bij de 8 mei-vieringen aangesloten hadden. Tenslotte werd Duitsland, of althans een deel ervan, toen ook bevrijd van de dictatuur. Toch maakt de motivatie tot Europese pacificatie het moeilijk om Giscards keuze te veroordelen. Temeer omdat hij enkel de officiële plechtigheid opdoekte. 8 mei was als wettelijke feestdag al afgeschaft in 1959, bizar genoeg net na het aantreden van voormalig verzetsleider Charles de Gaulle als president. De officiële reden toen was veel prozaïscher: het teveel aan feestdagen in mei was een bedreiging voor de ‘nationale activiteit’. Maar toen kwam Mitterrand. Meteen na zijn verkiezingsoverwinning in 1981 droeg hij zijn minister voor Oudstrijders op 8 mei opnieuw tot ‘jour ferié et chômé’ te bombarderen. Wat het tot op vandaag blijft.

Ook Nederland kent een bewogen geschiedenis van verdeeldheid over hoe de zege op het nazisme gepast herdacht moet worden. 5 mei is pas sinds 1990 een nationale feestdag, waarop trouwens niet iedereen en altijd effectief vrijaf heeft. We zijn dus niet het enige land dat soms wispelturig en worstelend is omgesprongen met zijn oorlogsherinnering. Maar waar Frankrijk en Nederland de bevrijding inmiddels al decennialang bestendig en gedegen herdenken, is het in België een dag als een ander. De Vlaamse naoorlogse geschiedenis is daar niet vreemd aan. Al fascinerend snel installeerde zich een mythevorming die de collaboratie vergoelijkte en de repressie aandikte. Het verzet, zowat in heel bevrijd Europa opgehemeld, werd in Vlaanderen weggehoond.

Dat mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid zo moeiteloos werden gewist uit ons collectief geheugen wordt pas sinds enkele jaren mondjesmaat als abnormaal ervaren. Beter stuitend laat dan nooit. Een officiële vorm van morele wiedergutmachung mag dus niet uitblijven. Een verzetsmuseum, waar de rectoren afgelopen week toe opriepen, is ongetwijfeld een van de meest waardevolle voorstellen, ook omdat het de nodige nuances kan bevatten. Aandacht en bewustzijn voor democratische waarden vergroten kan ook door 8 mei formeel te fêteren. Weerspiegelt die datum niet, beter dan sommige bestaande feestdagen, de waarden waar we als land voor willen staan?

Voorlopig kennelijk niet. Af te leiden uit hun lauwe tot afwijzende reacties zien rechtse Vlaams-nationalisten de 8 mei-oproep als gericht tegen hén. Sommige radicaal-linkse voorstanders dragen daar ongetwijfeld toe bij, terwijl ze zelf ook weleens betrapt worden op het verdedigen van apert ondemocratische regimes.

Uiteraard kan per definitie niet het volledige politieke spectrum verenigd worden rond 8 mei, maar misschien moet iedereen zelf maar bepalen of hij zich erin herkent. En blijkt de politieke polarisatie te groot om een consensus te vinden rond bevrijdingsdag, laat ons dan gaan voor 9 mei. Ook die datum staat symbool voor vrede en democratie, maar met een sterkere nadruk op pacificatie en verzoening. Dat had Giscard d’Estaing al goed begrepen.

En sinds 9 mei in 1985 door de EU werd uitgeroepen tot officiële Europadag hebben de talrijke Europese ambtenaren in Brussel toch al vrijaf.

Alleszins, hoog tijd voor een feestshift!