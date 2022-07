Honger als oorlogswapen: met agro-ecologie kunnen wij deze methode de baas

Rusland en Oekraïne staan dicht bij een akkoord over de Oekraïense graanexport, cruciaal voor de wereldmarkt. Alleen al in Odessa ligt 22 miljoen ton te wachten. Dat is vooral een sprankeltje hoop voor landen als Eritrea, die voor 100 procent afhankelijk zijn van Oekraïens en Russisch graan. Toch mag dit sprankeltje hoop de internationale gemeenschap niet in slaap wiegen.

Vorige week publiceerde het FAO zijn cijfers over voedselzekerheid wereldwijd en dat kreeg nauwelijks enige persaandacht. De cijfers van 2021 zijn nochtans alarmerend: zo’n 828 miljoen mensen leden honger in 2021. Een aantal dat sinds het uitbreken van de pandemie met ongeveer 150 miljoen is gegroeid.

En dat was nog voor Rusland Oekraïne binnenviel en daarmee een wereldwijd domino-effect van voedselonzekerheid in gang zette. Dat was nog voor we leerden hoe meedogenloos Poetin graan en kunstmest – en dus honger – als oorlogswapen inzet.

Afkicken

Het zal helaas nog erger worden voor het weer beter wordt. Dit voorjaar al panikeerden landbouwers wereldwijd door de tekorten aan kunstmest. Een tekort dat volgend voorjaar alleen nog zal toenemen met nog minder productie als gevolg. Toch mag de schrik voor voedseltekorten ons niet verlammen. Afkicken van Russisch kunstmest en voor duurzame alternatieven kiezen, zal ons op lange termijn meer winst opleveren.

Barbara Creemers Beeld Karolien Coenen

Er zijn ook winnaars aan deze crisis. Exporteurs van voedsel, kunstmest, gas en olie doen gouden zaken. China, India en Pakistan staan klaar om via de geopolitieke verschuivingen in te breken in veranderende exportstromen, om ons afhankelijk te maken van hun producten. De graanschuren in Europa en de VS zitten vol. In plaats van te speculeren op woekerwinsten, moeten we Afrikaanse landen helpen. Anders staat ons bovenop het herstel na een pandemie, een verstoorde internationale voedselmarkt en geopolitieke onrust rond Rusland, een klimaat- en biodiversiteitscrisis, ook nog een nieuwe Arabische Lente te wachten.

Agro-ecologie

En waarom zouden we daarvoor niet de uitgestoken hand van de Tsjaadse klimaatactiviste Hindou Oumarou Ibrahim aanvaarden? Ze pleit voor een klimaatstrategie die westerse technieken en inheemse kennis combineert.

Zo’n aanpak wordt al vaak toegepast in kleine projecten van ontwikkelingssamenwerking: agro-ecologie. In het federale parlement getuigde een Rwandese landbouwster dat zij dankzij kleinschalige productie volgens de agro-ecologische methode nauwelijks last hebben van de geopolitieke onrust. Door lokale gewassen te produceren, in te zetten op diversiteit (in tegenstelling tot monoculturen in onze landbouw) én sociale bescherming, kunnen ze schokken veel beter opvangen.

Het is duidelijk wat ons te doen staat: de strategische discussie over onze graanvoorraden, dringend fondsen verzamelen om mensen te redden van de hongersdood (wink wink, Elon Musk) én versneld inzetten op agro-ecologie in het globale zuiden. Waar wachten we nog op?