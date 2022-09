Hoezo is eender welke royal er ooit voor eender welke gewone sterveling geweest?

Frederik De Backer is columnist.

“De Queen was er altijd voor de mensen, in goede en slechte tijden”, snikte een Britse sukkelaar eerder in deze krant, de rede halfstok. Je moet veel kunnen verdragen, zeker van mensen in rouw. De Queen was er altijd, dat klopt, in goede en slechte tijden. Maar niet voor de mensen. Iemand is heengegaan en dat moet nooit worden toegejuicht, hoe goed of slecht iemand ook was, maar laten we ons verstand niet mee begraven.

Ik woon nu 35 jaar in dit land, in hoofdzakelijk slechte tijden, en nog nooit ben ik in Laken ontvangen om eens te horen hoe het met mij gaat. Nooit is mij onder een kroonluchter de vraag gesteld: “In een glas of uit het fleske?”

Op welke manier is eender welke royal er ooit voor eender welke gewone sterveling geweest? Het is niet omdat er af en toe een opdaagt in zijn caoutchouc botten wanneer ergens een kelder onder water staat, of zich op een WK in een tribune afvraagt welke speler uit welke uithoek van een voormalige kolonie komt, dat hij ’s avonds niet blij is de armemensenstank van zich af te kunnen wassen. Op welke manier hebben deze sprookjesfiguren enige idolatrie verdiend?

Iemand is geboren, een leven lang geld toegeworpen, en 96 zorgeloze jaren later in goede gezondheid overleden. Daags voor haar einde stond ze nog reactionaire rotwijven de hand te schudden dat het een lieve lust was. Het is een bestaan dat ik iedereen gun, waar ik mee worstel is dat het maar een heel select clubje op deze aarde is gegund, niet eens op basis van enige verdienste. Ik wérk voor mijn geld, maar mijn lijk werpen ze straks gewoon in de Dender.

Een vorst is een vlag, meer niet. Een lap stof waarop onnozelaars verzinsels projecteren waarvoor ze zich vervolgens een leven lang laten beduvelen.

Als die symboolfunctie dan toch zo aanzienlijk is, dan zou het koningshuizen aller landen betamen een emmertje toe te steken wanneer de wereld nog maar eens in brand staat. Ik lees dat Charles 28 miljard euro aan eigendommen krijgt – vrijgesteld van erfbelasting, natuurlijk. Half Engeland slaapt straks onder een brug, maar in Lancaster alleen al heeft de man 315 residenties. Redt hij het niet met pakweg 65? En wat te denken van een postzegelverzameling van 115 miljoen euro? Dat is toch om je bloot gat van te laten zien? Ergens onder de kathedraal van Saint-Denis kleurt de schedel van Marie Antoinette plaatsvervangend schaamrood.

Doek dat hele circus op. Een monarchie is een gênant overblijfsel van een achterlijk verleden waarin een baarmoeder besliste wie beter was dan een ander. Dit kan echt niet meer. Hoe rechtvaardig je een gouden koets tegenover die zovele duizenden ‘onderdanen’ die op het punt staan alles te verliezen? Je spuwt iedere arme in het gezicht. Maar ja, wat hebben die ooit gedaan voor de natie, buiten hun hele leven wél belastingen betaald?