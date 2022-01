Jana Antonissen is journalist.

Geef een mens vrije tijd en hij gaat vreemde dingen doen. Bergen beklimmen, potten bakken of boeken bespreken bijvoorbeeld.

Lezen is volgens mij een bezigheid het lelijke woord hobby onwaardig, maar goed, het is wel de enige die ik al meer dan twintig jaar onafgebroken volhoud. Het leuke aan lezen is dat het je toelaat even uit je eigen leven te verdwijnen zonder hersencellen te beschadigen. Tenminste, als het een goed boek is.

Sinds een jaar of twee ben ik ook lid van een door vrienden opgestarte boekenclub. Deze week bespraken wij geen literatuur, maar wel… tja, hoe moet je My Body van model, actrice en influencer Emily Ratajkowski, beter bekend als Emrata, eigenlijk noemen?

Het recent verschenen boek van de meest geobjectiveerde vrouw ter wereld over hoe het is om de meest geobjectiveerde vrouw ter wereld te zijn, prijst zichzelf aan als essaybundel, maar verzamelde notities is misschien meer op zijn plaats.

Geef een mens vrije tijd en ze gaat vreemde dingen doen; een boek over haar body schrijven, bijvoorbeeld.

Hoewel Emrata geen slechte pen heeft, liet ze ons verward en zelfs geïrriteerd achter. Het is weliswaar interessant om in de gedachten te duiken van de vrouw achter de pruilende bikini-selfies, en zo te ontdekken dat zelfs Emrata, volgens mannenbladen en afrukfora toch het meest sexy specimen van de vrouwelijke soort, geplaagd wordt door onzekerheid, afgunst en geïnternaliseerde misogynie.

Minder aangrijpend is haar kritiek op het kapitalistische, patriarchale systeem waarmee ze haar vermogen van acht miljoen dollar vergaarde, geleverd vanuit een strandstoel op de Malediven waar ze gratis verblijft in ruil voor enkele Instagram-posts.

“Geld betekent macht”, zo begint een van de innerlijke monologen uit My Body. “En door mijn seksualiteit uit te buiten heb ik geld. Het hele verdomde systeem is corrupt en iedereen die meedoet is net zo schuldig als ik. Wat moet ik doen? Off the grid gaan leven? Ik moet toch ergens mijn boterham mee verdienen.”

“Beroemdheid bekent: ook ik lijd aan het leven”, verzuchtte een van mijn vrienden terwijl hij een vork in zijn cheesecake plant.

“Wat verlangt ze eigenlijk van de lezer?”, vroeg een ander zich af.

Het wrange van dit als zoete broodjes verkopende boek is dat het zich tegen feminisme en activisme aanschurkt zonder enige verantwoordelijkheid op te nemen; zonder echt iets op het spel te zetten. Zo geeft het model niet toe dat ze medeplichtig is aan het behouden van de schoonheidsstatus-quo. Noch reflecteert ze op de impact van haar aanhoudende zelfobjectificatie op jonge volgers.

Emrata trekt enkel cirkeltjes om haar eigen welgevormde navel. In die zin heeft ze de titel van haar boek goed gekozen.

Maar weet je wie ook essays heeft geschreven en wél goed was in verder kijken dan zichzelf?

Joan Didion. Die gaan we volgende keer lezen.