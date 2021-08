Jana Antonissen is journalist.

“Waarom doen we dit eigenlijk?”, vroeg mijn vriend. Vanaf onze ligstoelen keken we toe hoe een topless dame van middelbare leeftijd haar vlasblonde haar zo strak liet invlechten dat ze er een gratis ooglift bovenop kreeg.

Mij herinnerde ze aan de toeriste uit Ulrich Seidls Paradies: Liebe-film die in Kenia begeerte hoopt te kopen, maar mijn vriend vond dat ik niet zo hard moest zijn. “Omdat het hondenweer in Brussel is”, antwoordde ik terwijl ik me in een ongemakkelijke houding wrong om aan de ongenadig draaiende zon te ontkomen.

Amper hersteld van onze tweede covidbesmetting voelden we ons verplicht de vrije tijd die ons nog restte optimaal te benutten. Maar eenmaal in Marseille bekroop ons het plakkerige gevoel opgescheept te zijn met andermans afgedankte ervaringen. Ook op de spectaculaire klifstranden die enkel per boot bereikbaar waren stikte het van de vakantiegangers. L’enfer, c’est les autres. Zo is ook de toerist altijd de ander. Hoewel bijna iedereen in zijn vrije tijd de toerist uithangt, willen maar weinigen zich zo noemen.

“Als toerist die toeristen wil vermijden reis je andere toeristen na naar plekken waar zij met succes toeristen hebben vermeden”, schrijft Ilja Leonard Pfeijffer in Grand Hotel Europa. “De implicatie hiervan is dat je haast moet maken, want voor je het weet komen er nog meer toeristen zoals jij op het idee om toeristen te mijden op diezelfde plek en wordt het daar net zo toeristisch als elders.”

Wij waren duidelijk te laat gekomen.

Die avond leegden we een literfles oranje wijn in een bloedheet, maar onverwachts voortreffelijk restaurantje dat we toevallig waren tegengekomen. Niemand had het ons aangeraden, we hadden niet eens de recensies op Google Maps geraadpleegd. Dronken worden kun je natuurlijk overal, maar op een onbekende plek draagt dronkenschap nog de belofte van avontuur in zich. Dat je dit avontuur hoofdzakelijk hallucineert, doet er eigenlijk niet toe.

In de laatste dagen voor de omstreden pass sanitaire ook in de Franse horeca verplicht werd, bezochten we een recordaantal bars. “Volgens die nieuwe wet mag mijn baas me ontslaan omdat ik het vaccin weiger”, vertelde een jonge kelner. “Gelukkig is hij à l’aise. Wij plannen onze gasten ook niet te controleren. Dat mag de staat zelf komen doen, als ze dat zo nodig acht.”

Frankrijk is niet het enige vakantieland dat met een coronapas werkt. Ook wie in Italië of Griekenland op restaurant wil, moet, in theorie, een coronacertificaat voorleggen. Het houdt de toeristen niet tegen.

In feite is de enige nog overblijvende optie om ongehinderd van adembenemende vergezichten te genieten het ruimtetoerisme. Die superrijken reppen zich maar beter, vooraleer ook een raketritje binnen handbereik van ons, middenklassers komt.