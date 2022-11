Hoeveel verliezen we als maatschappij als wantrouwen het uitgangspunt wordt voor de omgang met elkaar?

Omer Van den Bergh is emeritus professor psychologie en voormalig centraal ombudspersoon van de KU Leuven.

Nu de mediastorm over de verkrachtingszaak aan de KU Leuven is gaan liggen, is het goed de schade op te meten en in alle sereniteit lessen te trekken. Maar ook de vraag hoe deze storm is ontstaan verdient een antwoord. Tenslotte was na een lang en pijnlijk verhaal eindelijk recht geschied. Dat een klacht was ingediend die heeft geleid tot een zware veroordeling toont aan dat de zaak ernstig genomen is en professioneel is aangepakt. Het is goed dat een onafhankelijk onderzoek door de regeringscommissaris deze conclusie bevestigd heeft. In overeenstemming met de wens van het slachtoffer om zo veel mogelijk uit de media te blijven heeft de KU Leuven over deze case niet gecommuniceerd, een juiste keuze volgens Ines Keignaert, specialist seksueel geweld van de Universiteit Gent, en volgens Anaktisi, een vereniging van slachtoffers. Of een korte toelichting dat de universiteit niet verder wenste te communiceren uit respect voor het slachtoffer een verschil zou hebben gemaakt, valt zeer te betwijfelen.

Een golf van verontwaardiging

Dat een golf van verontwaardiging over Vlaanderen rolde na het vernemen van de veroordeling van een prof is begrijpelijk en terecht. Het ging om een verschrikkelijk misdrijf en het vertrouwen in een van de belangrijkste onderwijsinstellingen van het land was zwaar geschokt. Maar wanneer verontwaardiging en wantrouwen vervolgens de leidraad worden voor een analyse van de gebeurtenissen loopt het mis. De pers sprak meteen van grove nalatigheden en doofpotoperaties, een minister uitte zware beschuldigingen en hield onmiddellijk subsidies in, de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen werd beschreven als een toxische werkomgeving, de KU Leuven was een falende universiteit met ons-kent-ons-beschermingsmechanismen en de rector kon maar beter meteen opstappen.

Het was duidelijk dat de universiteit ernstig falen verborg. Waarom anders had de KU Leuven tussen 2016 en 2018 niet ingegrepen? En waarom al niet veel eerder? Insinuaties en beschuldigingen overheersten de berichtgeving. Zelfs het voordeel van de twijfel werd niet even gegund om ondertussen een aantal dingen in perspectief te plaatsen.

Beschikbare informatie

Het contrast tussen het gevoel bijgedragen te hebben aan een correcte behandeling van een complexe en delicate case en de vernietigende reacties van de pers onmiddellijk na de rechtszaak was ontregelend. Nochtans had elke journalist, alvorens de kwaadaardige duivels te ontbinden, met enkele telefoontjes van experts kunnen vernemen dat vertrouwenspersonen gebonden zijn door strikte geheimhoudingsplicht. Er zou ook gebleken zijn dat slechts een kleine fractie van de slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag een klacht indient, en dat het veel tijd, strikte discretie en continue ondersteuning vergt om alle ups en downs te overwinnen op weg naar de indiening van een klacht waarbij het ritme van het slachtoffer bepalend is (en moet zijn). Omdat seksueel grensoverschrijdend gedrag over agressie gaat in de intieme sfeer is de angst om onderwerp te worden van media-aandacht een van de grootste obstakels voor melders.

Dat minister Demir deze specifieke case aangreep om aandacht te vragen voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag diende hun zaak dus allerminst. Helaas hoorden we de minister zich niet afvragen waarom het meer dan vier jaar moet duren voor een rechtbank tot een uitspraak komt. De lange jaren van onzekerheid zijn slopend voor het slachtoffer, de melder en de werkomgeving van de dader, en hebben eveneens een drempelverhogend effect.

Veel kritiek betrof het feit dat de case al in 2009 en 2010 tot meldingen over ongepast gedrag aanleiding had gegeven, maar dat niet was ingegrepen. Er heeft een stevig feedbackgesprek met opvolging plaatsgehad, waarna gedurende jaren geen klachten meer genoteerd werden. In meer dan 90 procent van de gevallen is dat voldoende maar uitzonderlijk niet, en dit is inderdaad vreselijk. Misschien was een feedbackgesprek een te slappe reactie, maar de keuze van sancties hangt (gelukkig) niet af van een decaan maar van regelgeving. Een tuchtreglement dat al vroeg en genuanceerd kan worden ingezet is belangrijk en er wordt aan gewerkt, maar de bal ligt ook in het kamp van de Vlaamse overheid.

Is het nog van deze tijd dat een lid van het technisch personeel op staande voet ontslagen kan worden voor mindere feiten, terwijl een prof in een ambtenarenstatuut een hogere graad van bescherming geniet? Wijst dit op een ons-kent-ons-mentaliteit? Of wijst het op een niet aangepaste regelgeving die verhindert om vroeg genoeg sanctionerend in te grijpen bij grensoverschrijdend gedrag?

Is de KU Leuven een falende universiteit inzake grensoverschrijdend gedrag? In de periode tot 2015 waren er ongeveer zestig meldingen van psychosociale problemen per jaar bij de ombudspersoon. Sindsdien heeft de universiteit een meldpunt, een netwerk van lokale en centrale vertrouwenspersonen van een zestigtal mensen uitgerold, procedures uitgewerkt en een traject voorzien voor meldingen aan externe vertrouwenspersonen. Het aantal jaarlijkse meldingen is inmiddels gestegen tot meer dan vijfhonderd. De drempel is duidelijk verlaagd en er wordt meer preventief gewerkt. Worden daarmee alle problemen opgelost? Neen, maar elke melding wordt naar best vermogen aangepakt en elk jaar worden er vorderingen gemaakt.

Schadelijke gevolgen

Bovenstaande elementen zijn slechts kanttekeningen met gemakkelijk te verkrijgen informatie die de berichtgeving had kunnen contextualiseren. Een universiteit staat niet boven kritiek, maar als wantrouwen en verontwaardiging de reacties domineren ontstaan verblinding en nieuwe problemen. Want deze mediastorm heeft wel degelijk schade veroorzaakt. Te vrezen valt dat het slachtoffer door de media-aandacht en de gedetailleerde beschrijvingen van wat haar is aangedaan een bijkomende traumatisering doormaakt. Tegelijk is voor melders, ondanks de vele pleidooien voor laagdrempeligheid, de drempel weer verhoogd. Vertrouwenspersonen, een rol die medewerkers vrijwillig op zich nemen, zullen twee keer nadenken vooraleer deze functie op te nemen, enkelen hebben ontslag gegeven. Leidinggevenden zijn zwaar aangeslagen door de insinuaties van nalatigheid en lopen voortaan op eieren uit angst om verkeerde beslissingen te nemen. En de relatie tussen (doctoraats)studenten en proffen verkrampt. Vele professoren trekken zich terug in een formele rol en vermijden te persoonlijk te worden in hun relatie met hun medewerkers. Nochtans komt vrijwel elke doctoraatsstudent ooit in een persoonlijke crisis terecht met vragen als ‘Kan ik het wel?’ ‘Wil ik wel een doctoraat maken?’ ‘Hoe past dit in mijn levensplan?’ Is er nog plaats voor een vertrouwensband en onbevangenheid in contacten tussen proffen en studenten om persoonlijke groei te bevorderen of moet iedereen op zijn hoede zijn?

Het is ondertussen bekend dat de meeste mensen deugen. Alleen uitzonderlijk deugen mensen niet. Grensoverschrijdend gedrag kan op geen enkele manier getolereerd worden. Maar hoeveel verliezen we als maatschappij als wantrouwen het uitgangspunt wordt voor de omgang met elkaar en steeds meer structureel ingebouwd wordt in allerlei regelgeving? Deze vragen verdienen naar aanleiding van de recente mediastorm een eerlijk en open debat.