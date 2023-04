Hoeveel veldbedjes kun je kwijt op een half miljoen vierkante meter?

Frederik De Backer is columnist.

Apart slot van een artikel in onze zusterkrant waarin voormalig voorzitter Marc Van Peel zijn afschuw over de cd&v uitspreekt: “Van Peel bleef wel een graag geziene figuur in maritieme kringen en hij is bekommerd om erfgoed. Zo ging hij aan de slag als havenambassadeur en is hij voorzitter van de stichting Maritiem Patrimonium.” En nu komt het. “Hij staat ook bekend als een geestig man en een briljant causeur.”

Mooi.

Je moet het maar doen, na een politieke carrière van ruim drie decennia. De meeste politici staan na een halfjaar bij de grote jongens al bekend als heel wat anders. Ik hoor weleens bijvoeglijke naamwoorden waaien over deze of gene minister, maar zelden ‘geestig’ en nooit ‘briljant’.

Ik juich de trend alvast toe en kijk reikhalzend uit naar Bart De Wevers volgende zondebok of drogreden voor eigen manifest falen – bij ‘de autokeuringscentra’ is mijn bingokaart vol – om dan te lezen dat Zuurtje ook bekendstaat “als een beminnelijk man en een uitstekend salsadanser”.

“Georges-Louis Bouchez is voorzitter van voetbalclub Francs Borains. Hij staat ook bekend als een inschikkelijk man en een virtuoos kalligraaf.”

“Mathieu Michel staat bekend als een 43-jarige man en een benoemd staatssecretaris.”

Zal ik maar eens mijn afschuw over die laatste uitspreken? Niet alleen is het an sich al schandalig genoeg dat die man door zijn in EU-kringen als ‘Monsieur Patate’ bekendstaande broer Charles op die stoel is getakeld, zo veel vakkennis op de schouders torsend dat hij nog net niet opstijgt onder het gewicht ervan, ook durf ik wedden dat collega-staatssecretarissen zoals die voor Asiel en Migratie Nicole de Moor, bekendstaand als empathische vrouw en enthousiast gordijnenrecycler, hem niet zouden herkennen mocht hij voor hun neus staan.

Hoe anders valt te rijmen dat we al maanden moeten horen over asielzoekers in kraakpanden, in tentenkampen, in kartonnen dozen in de vrieskou, en er tegelijk zo’n 500.000 vierkante meter aan overheidsgebouwen leegstaat, waarvan 100.000 gehuurd met belastinggeld. Een half miljoen vierkante meter niets. Hoeveel veldbedjes kun je daarop kwijt?

Drie mogelijkheden: ofwel is De Moor het niet gaan vragen bij de crisis in de Paleizenstraat of die langs het kanaal in Sint-Jans-Molenbeek of kies er nog maar een uit; ofwel heeft Michel, bekendstaand als bevoegd voor de Regie der Gebouwen, het niet aangeboden; ofwel is de ene bij de andere gegaan en hebben ze eens goed gelachen. Hoe dan ook is het schandalig. Geef die mensen op zijn minst een dak boven hun hoofd voor je hen naar hun hel terugvliegt, hoezeer ze in de Wetstraat nog mogen bekendstaan als leeglopers, misdadigers, ongedierte. Als cijfertjes in tabellen, in het beste geval.