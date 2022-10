‘Hoeveel hebben we hier nu al aan uitgegeven?’ vraagt Missy bezorgd bij elk pakje Panini-stickers dat je openscheurt

“Ha, kijk, Cyle Larin. Die zit op de bank bij Club Brugge en speelt bij Canada. Dus die moet tegen de Rode Duivels spelen. En wist je dat deze hier, Martin Hongla, nog bij Antwerp heeft gespeeld?” Neen, dat wist je zoon niet.

“Hoe komt het dat jij dat allemaal weet?” vraagt John John. Zijn ogen geven te kennen dat hij zijn vader maar een rare snuiter vindt, maar jij besluit de lichaamstaal te negeren en de vraag als een compliment te aanvaarden. “Hier, Pogba”, zegt je zoon vrolijk. “Die ken ik. Van Manchester City.” Je laat een stilte vallen, bijt op je tong maar fluistert dan uiteindelijk: “Hij speelde vroeger bij United. Manchester United, niet City. Nu zit hij bij Juventus, maar hij is geblesseerd.” John John zucht, zwijgt en scheurt nog een pakje Panini-voetbalstickers open. Hij vraagt of we Mbappé al hebben.

Het zal nu ongeveer een maand geleden zijn dat je vrolijk het huis kwam binnengewaaid met het nieuwe stickerboek voor het WK voetbal in je handen. “Het is er”, riep je, met glinsterende kinderogen. Officieel is het boek van je zoon, eigenlijk is het een projectje van jullie samen. En nog eigenlijker ben jij de freak die het boek als een schat koestert.

Een schat is het ook echt in de ogen van je enigszins verbijsterd toekijkende kinderen. “Hoeveel hebben we hier nu al aan uitgegeven?” vraagt Missy enigszins bezorgd bij elk pakje dat je openscheurt. Ook John John herinnert je graag aan het feit dat een vol boek wel 1.000 euro kost. Dat zijn vader in deze crisistijd zijn geld in die bodemloze put stort en hij niet eens een kans mag wagen in de cryptowereld kan hij niet begrijpen.

Terecht. Het valt ook niet te begrijpen. Als kind verzamelde je de voetbalstickers al. Elke dag weer gleed je met je handen door het verzamelalbum, leerde opstellingen vanbuiten, overschouwde de ontbrekende stukken. Het is niet eens overdreven om te zeggen dat je leerde lezen, rekenen en aardrijkskunde begrijpen aan de hand van je stickercollecties over de Belgische, Europese en Wereldkampioenschappen voetbal van de late jaren 70 en de jaren 80.

En alweer blijkt het leven niet lineair maar cyclisch te verlopen. Wat je aanbad in je jonge jaren en afzwoer toen je de jaren des onderscheids bereikte, koester je nu toch weer opnieuw. Dat geldt voor muziek – ‘Faith’ van George Michael blijkt echt wel een goede plaat te zijn, zo herontdek je nu – en dat geldt ook voor voetbal en voetbalstickers.

John John is intussen grotendeels afgehaakt. Het gaat te traag. Geen nood, want daar komt Missy gezellig, en uit medelijden met haar vader, mee stickerpakketjes scheuren. Die voetballers kunnen haar geen lor schelen, maar bij het plezier van een collectie op te bouwen, plaatjes te rangschikken en netjes in te kleven kan ze zich wel wat voorstellen. En bij de hoop dat in het volgende pakje misschien wel een prentje van Dries Mertens zit.