‘Hoeveel doden moeten er nu weer vallen voor dit getreuzel stopt?’: lezers over de coronamaatregelen

Angstcultuur

“Er moeten absoluut geen nieuwe maatregelen komen. De regels zijn ronduit belachelijk en al te veel mensen gaan erin mee. De maatregelen van de voorbije periode zullen zich nog lang laten gelden op psychisch vlak. De coronapas is discriminatie van de hoogste soort. We moeten leren leven met het virus en vooral lessen trekken over hoe het ontstaan is. Meer en meer besef ik dat we in een angstcultuur leven.”

Christa D. (50), Gent

Enige uitweg

“Het invoeren van het Covid Safe ticket in Vlaanderen en een verplichte vaccinatie lijken mij de enige uitweg naar een vrije wereld. Je doet het niet voor jezelf, maar voor de zwakkeren in de samenleving.”

S.F. (24), Edegem

Gegijzeld

“De vrijheid van een grote meerderheid wordt op dit moment beknot door de keuzevrijheid van een minderheid. We kunnen onze maatschappij niet langer laten gijzelen door vaccinweigeraars. Vrijheid geldt echter in twee richtingen, dus een verplichte vaccinatie is niet aangewezen. Maar mensen zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van hun eigen keuze. Een opgedeelde samenleving mag dan niet mooi zijn, we kunnen er niet meer omheen. De coronapas moet jammer genoeg algemeen ingevoerd worden.”

Roel Schandevyl (39), Evergem

Genoeg bedenktijd

“Houd er alsjeblieft mee op, met al die maatregelen. Bij kinderen is er nagenoeg geen risico op ziekenhuisopname. De vaccins moeten ons beschermen tegen de ergste risico’s en mensen die geen vaccin willen, hebben lang genoeg bedenktijd gekregen. Wat houdt ons nog tegen om ons leven te hervatten?”

S.VdB. (38), Pelt

Individueel risico

“Er zijn geen nieuwe maatregelen nodig, tenzij een derde vaccinatie als dat medisch zinvol is. Wie wou, is ondertussen twee keer gevaccineerd. Voor de anderen is corona een individueel risico geworden. Ik ben vooral tegen symbolische onzin waarmee politici zich daadkrachtig proberen te tonen, zoals avondklokken, een algemene mondmaskerplicht, pasjes en certificaten voor elke stap die je wilt zetten.”

Tim Bosmans (43), Antwerpen

Korte pijn

“Er moet een korte harde lockdown ingevoerd worden. De korte pijn: zes weken alles op slot, in heel Europa of zelfs wereldwijd. Het virus denkt niet in grenzen.”

Dennis Noordenbos (38), Tessenderlo

Niet twijfelen

“Om dit virus onder controle te krijgen lijkt het mij de evidentie zelf dat vaccinatie verplicht wordt voor alle +12-jarigen. Sensibiliseringscampagnes werken niet. Het gebrek aan moed van onze politieke leiders om deze maatregel op te leggen, is betreurenswaardig. Het overgrote deel van de mensen die nu nog gehospitaliseerd worden, is niet gevaccineerd. Het zijn die mensen die verantwoordelijk zijn voor de overbelasting van de zorg. Enkel een verplichte vaccinatie zal ons toelaten om op een vrij normale manier te leven met covid. Niet twijfelen! Durven en doen!.”

Wim Vandenbossche (55), Boortmeerbeek

Kerstmis

“Vaccinatie moet verplicht worden voor iedereen, vooraleer de economie weer stilvalt en we met z’n allen op Kerstmis en Nieuwjaar weer alleen thuiszitten. Ook moeten tijdelijk weer de mondmaskers, afstandsregels en het thuiswerk verplicht worden. Hoeveel doden moeten er nu weer vallen vooraleer dit getreuzel stopt?”

Marie Demuynck (64), Brussel

Enkel voor niet-gevaccineerden

“Ik vind dat er maatregelen mogen komen, maar enkel voor de niet-gevaccineerden. Want het is erg om een heel land stil te leggen omdat enkelen niet willen helpen aan groepsimmuniteit.”

Tony Amgb (29), Wetteren

Meer verantwoordelijkheidszin

“Persoonlijk vind ik het dragen van het mondmasker en afstand houden een kleine moeite. Het mondmasker mag gerust weer algemeen ingevoerd worden in winkels, en zeker in de apotheek. Dat mag van mij iedere winter een goede gewoonte worden. Een virus is niet te verslaan met stoere taal, wel met duidelijke strikte maatregelen die op wetenschappelijke basis beslist werden. Het streven naar vrijheid kreeg veel meer gewicht dan het streven naar gezondheid voor elk individu. We leven niet in een dictatuur, maar moeten appel doen op meer verantwoordelijkheidszin.”

Marleen Demuynck (68), Oostende

Geen overbodige luxe

“Ik vrees dat niemand op dit moment beseft hoe penibel de situatie in de zorg is. Er is te weinig ruimte en te weinig personeel, het is puzzelen om alles rond te krijgen. De rek is er bij de meeste zorgverleners compleet uit. Laat daar nog extra belasting bijkomen, en er kan geen zorg meer gegarandeerd worden. Ik begrijp dat velen het mondmasker beu zijn, maar het is geen overbodige luxe om de mondmaskerplicht weer in te voeren in binnenruimtes waar het moeilijk is om de afstand te bewaren. Een vierde golf moet absoluut vermeden worden om een instorting van de zorg te voorkomen.”

Sofie Van Elsuwe (40), Oordegem

Leven zijn gang laten gaan

“Nieuwe maatregelen zijn niet nodig. Aangezien gevaccineerden quasi niet op intensieve zorg terechtkomen, lijkt het me ethisch (en economisch) verantwoord om het leven zijn gang te laten gaan.”

Kobe Vercruysse (27), Lochristi

Risico’s aangaan

“Het is cruciaal dat er niet meer aan de vrijheden van de burger geraakt wordt. Toch kunnen sommige maatregelen wel nuttig zijn, zoals het mondmasker in de winkel. We komen in een fase waarin we met het virus moeten leren leven, en moeten durven risico’s aangaan. Anders houdt dit nooit op.”

Frédéric V. (23), Ninove

Geen draagvlak

“Het draagvlak voor de maatregelen is volledig weg. Gaan we iedere winter opnieuw in een kramp schieten en onszelf opsluiten? De vaccins zijn er, als het normale leven nu niet zijn gang kan gaan, dan kan het nooit. Dit is een epidemie van ongevaccineerden, iedereen kan hier niet voor blijven opdraaien.”

D.P. (26), Antwerpen

Testcertificaat

“Schaf de vaccinatiepas af, en vervang hem door een testcertificaat. Iedereen weet inmiddels dat gevaccineerden ook mensen kunnen besmetten. De enige echte bescherming is dus een pas die aantoont dat iemand geen covid heeft.”

Olivier Paquay (48), Halle

Niet democratisch

“De coronamaatregelen hebben lang genoeg geduurd. We moeten nu met het virus leren leven, zoals met de griep. We zijn allemaal slimme mensen, dus laat ons maar ons gezond verstand gebruiken. De coronaregels waren niet democratisch en grondwettelijk niet te verantwoorden.”

Ricardo de Jesus Batista (40), Herentals

Noodzaak

“De coronapas zowat overal verplichten, is een noodzaak. Een algemene vaccinplicht is mogelijk een verdere noodzakelijke stap om deze pandemie te beëindigen. Het is mijn en ieders basisrecht om veilig te kunnen rondlopen. Niet-gevaccineerden stellen hun rechten boven de veiligheid van de gemeenschap. Ze zijn de facto een potentieel dodelijk gevaar voor zwakkere mensen.”

Robert Vervloet (70), Edegem

Niet langer wegsteken

“Hoe vervelend ook, de cijfers gaan opnieuw razendsnel in de verkeerde richting. Strengere en bij voorkeur uniforme regels voor heel België zijn absoluut noodzakelijk. De politiek verantwoordelijken kunnen zich niet langer wegsteken. Daarvoor is de menselijke tol die de afgelopen twee jaar betaald werd veel te groot. We mogen niet wachten tot het weer te laat is.”

Chris Stevens (61), Betekom

Natuurlijke immuniteit

“Mondmaskers en andere coronamaatregelen zijn niet meer nodig. Laat de kinderen en jongeren ziek worden, de symptomen vallen voor hen mee en zo bouwen we aan natuurlijke immuniteit. Gevaccineerden helpen ook mee aan de immuniteit. Of willen we binnen 20 jaar nog met mondmaskers rondlopen?”

Nancy Fament (47), Zwevegem

Rokers

“In horecazaken moet onmiddellijk de coronapas ingevoerd worden. Vergelijk het met rokers: die moeten ook buiten in de kou gaan staan omdat ze door hun gedrag de gezondheid van anderen in gevaar brengen. Elke vrije keuze heeft nu eenmaal ook gevolgen. Wie rookt, bedreigt anderen en zichzelf. Wie zich niet laat vaccineren, idem.”

Jos Huysmans (63), Ninove