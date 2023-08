Hoelang voordat de situatie in het Zuidstation terug bij af is?

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

Eind juli miste een gezin de laatste trein naar Antwerpen en strandde het in het Brusselse Zuidstation, te midden van de crackgebruikers en de vecht- en steekpartijen tussen daklozen. Hun video van die gruwelnacht ging viraal en leidde tot een golf van angst en verontwaardiging. Een maand later, afgelopen zaterdag, stipt om 10 uur, begon een grootscheepse politieactie met een honderdtal agenten in heel de wijk van het Zuidstation. Het resultaat: 56 aanhoudingen wegens diverse misdrijven. Twee vuilniswagens verwijderden een berg van allerlei afval. Was dat een mooi voorbeeld van de reactiviteit van de verschillende overheden die betrokken zijn bij de toestand in en rond een internationaal station waar elke dag tienduizenden reizigers uit Vlaanderen, Wallonië en de buurlanden passeren? Helemaal niet! Het Zuidstation is al sinds jaren een ramp. Ik moet bekennen dat ik het als frequente treinreiziger na zonsondergang probeer te vermijden.

Met regelmatige tussenpozen, of als er weinig ander nieuws is, buigen de media zich over het weinig benijdenswaardige lot van de reizigers, de inwoners en de handelaren van de wijk. Elke keer spelen de verschillende Brusselse verantwoordelijken elkaar de zwartepiet toe. Maar nu ging het anders. Sophie Dutordoir, de CEO van de NMBS, sloeg in een open brief alarm en wees de verschillende lokale, gewestelijke en federale overheden op hun verantwoordelijkheid. Waarna premier Alexander De Croo (Open Vld) ingreep om eindelijk schot in de zaak te brengen. Het feit dat België op 1 januari het voorzitterschap van de EU overneemt – en dat we volgend jaar federale, gewestelijke en lokale verkiezingen krijgen – is daar wellicht niet vreemd aan.

Maar wie gelooft ook maar één ogenblik dat de mediaoperatie van dit weekend een rampzalige situatie zal oplossen die men bewust heeft laten verzieken? Niet minister van Binnenlandse Zaken Verlinden (cd&v), die de operatie overzag maar tijdens haar bezoek ter plekke verklaarde: “We kunnen dit niet elke dag doen”. Met haar petje van minister van Institutionele Hervormingen op, bekende ze dezelfde ochtend op Radio 1: “Door de complexe structuur in Brussel zijn er soms overlappingen in bevoegdheden, waardoor het niet duidelijk is wat er door wie wordt aangepakt. Door te coördineren kan alles hopelijk snel en zichtbaar veranderen.”

Coördineren of vereenvoudigen?

Brussel lijdt aan alle sociale kwalen van de grote steden, niet alleen in België: armoede, vuil, kleine misdaad, verslaving, criminaliteit. Maar het Brussels Gewest verzamelt ook, meer dan de andere entiteiten, alle pijnpunten van het Belgische federalisme: wildgroei van de machtsniveaus, verwatering van de verantwoordelijkheden, versnippering van de middelen, bevoegdheidsconflicten, complexe instellingen. Dat is het resultaat van staatshervormingen die nooit op efficiëntie mikten. Maar wat Brussel van Vlaanderen en Wallonië onderscheidt, is de aanwezigheid van twee taalgemeenschappen. Ze maakt een voor de burgers onbegrijpelijk geworden systeem nog complexer en zet nog veel te vaak aan tot wantrouwen en spanningen.

Twee voorbeelden. Voor de Franstaligen is elke discussie over het tornen aan de 19 gemeenten en de 6 politiezones van Brussel ‘onbespreekbaar’. Dat is immers een Vlaamse eis. Elke Franstalige die zich eraan waagt, krijgt onmiddellijk het verwijt “het spel van de nationalisten te spelen” en wordt in de media aan de schandpaal genageld. Op dezelfde manier zien anderen de opheffing van het verbod op tweetalige lijsten in de gewestverkiezingen als een maneuver om de Vlaamse vertegenwoordiging in de Brusselse instellingen te doen verdwijnen. Verraad! Toch zouden tweetalige lijsten bruggen helpen te bouwen tussen de gemeenschappen.

De realiteit van het Brussel van de 21ste eeuw is dat zijn problemen en zijn sociologie niet veel meer te maken hebben met de taalkwesties van de 20ste eeuw. De toestand in het Zuidstation is daar een perfect voorbeeld van. In plaats van te trachten een warboel van instellingen te coördineren, is het de hoogste tijd om te mikken op vereenvoudiging, samenwerking en doeltreffendheid. Dat zou zelfs een inspiratiebron voor de rest van het land kunnen zijn. Een mooie rol voor een hoofdstad.