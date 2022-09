Hoe zou het nog zijn met Rushdie en de terroristen? Ontelbare handen dienden die messteken toe

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zijn bijdrage verschijnt tweewekelijks.

De boeken lagen in stapeltjes uitgestald op een deken op de stoep. Delhi, 1986. Voor een habbekrats kocht ik Midnight’s Children van Salman Rushdie. Op pagina 2 stoot zijn grootvader zich bij het bidden een bloedneus. Rushdie drijft alzo de spot met de zebibah, de als een rozijn verkleurde vlek midden op het voorhoofd van de diepgelovige; gevolg van frequent en enthousiast vooroverbuigen richting Mekka.

Hoe zou hij het stellen, Salman Rushdie? Nieuws is een eigenaardig verschijnsel. Een steekvlam aandacht toen hij werd neergestoken door een moslim die de fatwa van Khomeini wilde voltrekken. Nu, een paar weken later, als ik wil weten hoe hij het stelt, is hij volkomen uit het nieuws verdwenen.

De verontwaardiging over de aanslag leek nochtans gemeend. De dreiging waaronder hij en een aantal vrije geesten leven, voelen wij allemaal. Wij zijn met hen verbonden zoals de gelovigen met de mensen die de marteldood sterven voor hun geloof. In de katholieke iconografie werd die band kwistig uitgebeeld op schilderijen of met plaasteren beelden van heiligen, gevierendeeld, verbrand, gevild, onthoofd, geamputeerd van borsten, benen en armen. De kortstondige verontwaardiging was echter behoorlijk schijnheilig.

De zaak-Rushdie begon met een door de CIA gepromote en door progressieve, westerse intellectuelen enthousiast gesteunde religieuze leider. In 1989 zet die een losprijs op het hoofd van de auteur en op dat van iedereen die meewerkt aan het uitgeven en verspreiden van Rushdies Duivelsverzen. De Iraanse zeloot veroordeelt inwoners van andere landen ter dood, op de manier waarop maffiabazen dat doen. We lieten het gebeuren.

De islamitische staatsgreep in Iran, waardoor Khomeini aan de macht kwam, heeft niet zozeer rechtstreeks voor veel terreur gezorgd. Wel onrechtstreeks, omdat het de Saudi’s ertoe bewoog, in concurrentie met Iran, hun invloed in de moslimwereld te verstevigen. Zij investeerden kwistig in het verspreiden van het salafisme. Dat resulteerde in het uitrollen van een wereldwijd net van moskeeën, imams, scholen, culturele centra, boekenwinkels, sport- en gevechtsclubs, bevriende intellectuelen en juristen, gericht op het verspreiden van een reactionaire vorm van de islam. Omdat Saudi-Arabië daar het personeel niet voor heeft, werd gesteund op het internationale netwerk van de moslimbroeders.

Het systematisch aanzwengelen, met de gretige hulp van de Europese progressieven en weldenkenden, van het gevoel van achterstelling en slachtofferschap, bemoeilijkte de opname van de moslims in hun samenleving. Het maakte hen toegankelijker voor een reactionaire vorm van hun geloof, precies wat de moslimbroeders en hun sponsors wilden bereiken.

De moslimbevolking werd bestookt met een opbod aan voorschriften die onvermijdelijk tot spanningen leiden, zoals de idee dat het dragen van een boerka een teken is van vrijheid of dat wetenschap des duivels is en gekwetste eigendunk belangrijker dan evidentie. Alles is goed, als het maar de wederzijdse vervreemding verdiept. Her en der in Europa ontstonden ‘Molenbeken’. Daar ontwikkelt zich een parallelle samenleving. Toch moet iedereen zich daar thuis voelen, op straffe van racisme te worden beschuldigd.

De reactionaire monarchie van Saudi-Arabië wil overleven en het middelpunt van de moslimwereld zijn. De moslimbroeders streven naar macht in alle landen waar zij zijn ingeplant. In de conflicten en burgeroorlogen die daardoor ontstaan, kiest de westerse elite doorgaans partij voor de kant die uiteindelijk die van de islamisten en de broeders blijkt te zijn. In die conflicten worden ook de gewelddadige jihadisten gevormd. Zij verspreiden zich over de wereld, fascineren de jongeren die ontsporen en van wie het niet meteen duidelijk is of zij diepgelovig zijn, crimineel of labiel.

Ontelbare handen dienden Rushdie die messteken toe. Verontwaardiging ja, maar dan over de wijze waarop we door nalatigheid, blindheid en medeplichtigheid de fundamenten legden voor terreur.

Deze week dook plots weer het nieuws op over de aanslag op oud-president George W. Bush. Die werd een paar maanden geleden verijdeld, dankzij een tip van de Belgische Staatsveiligheid. Het nieuwe VRT-bericht daarover, van Jens Franssen, leek er vooral op gericht onze veiligheidsdiensten een hart onder de riem en een pluim op de hoed te steken. Het bevat wel een aantal belangwekkende passages, waaronder: “De Belgische Staatsveiligheid volgt in ons land al jaren verschillende teruggekeerde IS-strijders en sympathisanten. Een aantal daarvan behoorde tot de top van het IS-kalifaat en is volgens onze veiligheidsdiensten potentieel nog steeds erg gevaarlijk”. Zij werkten, aldus het bericht, ook effectief mee aan de voorbereiding van een aanslag.

We hoorden al vaak het onwaarschijnlijke argument dat een terrorist in ons land minder gevaarlijk is dan een terrorist ver weg. Dat zou het geval zijn omdat onze veiligheidsdiensten hem hier beter in het oog kunnen houden. Deze keer lukte dat, maar geruststellend is het niet. Een parlementaire vraag is aan de orde: hoeveel gevaarlijke IS-strijders kwamen terug naar ons land, hoelang zaten die effectief in de gevangenis, hoeveel zijn inmiddels vrij, wat doen ze, waarvan leven zij, worden zij door onze veiligheidsdiensten gevolgd, hoe intens en waterdicht is die bewaking, cultiveren zij een gevolg jonge fanaten, welke contacten onderhouden zij, in welke landen?