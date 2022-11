Hoe zou een Rusland zonder Poetin eruitzien?

Joy Neumeyer is journalist en als historica gespecialiseerd in Rusland en Oost-Europa.

De toestand van Rusland oogt somber: gemilitariseerd, corrupt, in de greep van de veiligheidsdiensten, ten prooi aan een leegloop van talent nu honderdduizenden naar het buitenland vluchten om niet te moeten vechten in een gruwelijke oorlog.

Sommigen vestigen hun hoop nu op een vertrek van Vladimir Poetin om uit die situatie te geraken. Maar dat zal niet volstaan om dit land te veranderen. De toekomstige leiders van Rusland moeten de structuren waarover Poetin twee decennia lang heerste ontmantelen en transformeren: een gigantische uitdaging. Maar bij een groep politici groeit een plan om dat voor elkaar te krijgen.

Begin november kwam in Polen het ‘Eerste Congres van Russische Volksvertegenwoordigers’ samen. Het ging om bekende oppositiefiguren en jongere vertegenwoordigers bij lokale en regionale overheden. De keuze van de locatie – het Jablonna-paleis bij Warschau – was symbolisch: op deze plek vonden de vroege onderhandelingen plaats die leidden tot het einde van het communistische bewind in Polen. Gedurende drie dagen werkten de deelnemers plannen uit om hun land herop te bouwen. Alles samen vormen ze een visie op een Rusland zonder Poetin.

Demobilisatie en terugtrekking

De urgentste prioriteit is de invasie van Oekraïne. Iedereen op het congres was tegen de oorlog. Om de gevolgen op te vangen en een herhaling in de toekomst te vermijden, stellen ze demobilisatie voor en terugtrekking uit Oekraïens grondgebied, ook uit de Krim; oprichting van een gemeenschappelijk onderzoeksorgaan voor oorlogsmisdaden; herstelbetalingen voor beschadigde infrastructuur en familie van de doden; verwerping van toekomstige ‘veroveringsoorlogen’.

In hun totaliteit moeten die initiatieven een dam opwerpen tegen expansionisme, en houden ze een erkenning in van Ruslands geschiedenis van imperialistische invasies.

Ook moet komaf gemaakt worden met de verantwoordelijken voor het fiasco – iets wat nooit gebeurd is na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Het congres wil mensen die deel uitmaakten van “criminele organisaties” uitsluiten van staatsfuncties en wil hun kiesrechten inperken. Dat geldt voor onder meer werknemers van de veiligheidsdiensten en de staatstelevisie, maar evengoed voor mensen die openlijk de oorlog steunden.

Er zou ook een ‘commissie de-poetinisatie’ in het leven geroepen worden, die sommige groepen in ere moet herstellen en de archieven van de veiligheidsdiensten toegankelijk maakt voor het publiek.

Dan is er nog de structuur van Rusland zelf. De Russische Federatie is sterk gecentraliseerd: een lappendeken van tachtig republieken en regio’s staat onder het sterke gezag van de president, die zo enorme macht voor zichzelf kan creëren. Het congres stelt een ontbinding van de Russische Federatie voor, ten voordele van een nieuwe parlementaire democratie. Een in algemene bewoordingen opgestelde ontwerptekst over ‘zelfbeschikking’ heeft het over een toekomstige Russische staat “waartoe de volkeren die er vertoeven op basis van vrije keuze kunnen toetreden”.

Door die ruimere soevereiniteit kan een republiek als Tsjetsjenië, dat gewelddadig onderworpen werd door Poetin, Rusland verlaten, terwijl andere regio’s en republieken net wel met het centrale gezag kunnen onderhandelen over de toewijzing van middelen en het machtsevenwicht.

Het congres is het vaagst over zijn economische plannen. Een van de teksten belooft een onderzoek naar de privatiseringen in de jaren 90 (die de Russische oligarchen baarden). Een andere wil een einde maken aan de bijzonder onpopulaire pensioenhervorming van Poetin uit 2020.

Energie-export

Wat ontbreekt, is een engagement voor een sterk sociaal vangnet, of een debat over de afbouw van de afhankelijkheid van energie-export. Een grove tekortkoming. Sinds de jaren 90, toen privatisering en vrije verkiezingen gelijktijdig werden ingevoerd, zijn rijkdom en macht verweven. Politieke en economische hervormingen mogen niet los van elkaar gezien worden.

En dat is niet het enige gebrek. De belangrijkste organisator en sponsor van het congres was Ilya Ponomarev, een linkse techondernemer. Hij was het enige Russische parlementslid dat in 2014 tegen de annexatie van de Krim stemde. Hij verliet het land, werd Oekraïens staatsburger en leidt nu een Russischtalige nieuwszender in Kiev.

Ponomarev is een controversiële figuur in oppositiekringen. In augustus stond hij achter de moord op Daria Doegina, de dochter van de Euraziatische filosoof Aleksandr Doegin. Het gevolg was dat hij niet meer welkom was op een bijeenkomst georganiseerd door Garry Kasparov en Michail Chodorkovsky, twee andere Kremlin-critici.

Ondanks hun meningsverschillen heeft de Russische oppositie een gelijklopende visie op de toekomst. Chodorkovsky en Aleksej Navalny, de bekendste Russische dissident die verbannen is naar een strafkolonie, hebben ook opgeroepen tot de omvorming van Rusland tot een parlementaire democratie, met meer macht voor de regionale en lokale overheden. Medewerkers van Navalny waren echter niet aanwezig op het congres, net zomin als Kasparov of Chodorkovsky.

De legitimiteit van het congres werd ook aangevochten door Russische antioorlogsorganisaties én enkele deelnemers, die opstapten wegens een gebrek aan transparantie en gelijkheid.

Dat gebakkelei helpt de voorstellen niet vooruit, die soms wat vergezocht lijken. Toch toont de geschiedenis aan dat radicale ontwikkelingen vaak in het buitenland of ondergronds uitgebroed worden. Eind 19de, begin 20ste eeuw planden onderling kibbelende politieke emigranten verspreid over Europa de val van het Russische rijk. Een van hen was Vladimir Lenin, die aan het begin van WO I in Polen woonde.

Op een moment dat de Russische bevolking de mond gesnoerd wordt of men zijn baan of vrijheid kwijtraakt wegens protest, lijkt het weinig waarschijnlijk dat er snel iets zal veranderen in Rusland. Maar verandering komt vaak als je ze het minst verwacht. Begin 1917 klaagde een pessimistische Lenin dat hij de revolutie wellicht nooit zou meemaken. Een paar weken later werd de tsaar ten val gebracht.

Rusland is niet meer dan andere landen gedoemd om zijn verleden te herhalen. Nu is het beste moment om zich een nieuwe toekomst voor te stellen.

© 2022 The New York Times Company