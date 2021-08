Hoe zou Eddy zich voelen als zijn voorkomen even onwelwillend openlijk becommentarieerd werd, vroeg ik me af

Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

Ik ben een jaar of dertien en heb geen zin meer om me met mijn rug tegen de garagemuur van mijn grootouders op te stellen, zodat zij met een markeerstift net boven mijn kruin een gemeen glimmend streepje kunnen trekken. Ik vertik het om nog langer deel te nemen aan de vergelijkende groeistudie die zij op hun witte bakstenen bijhouden. Puberaal misschien, maar ik ken dan ook weinig pubermeisjes die 1,85 meter lang zijn.

Niet dat ik dat royale aantal centimeters zomaar deel met eender welke lolbroek die me vraagt of ik basket- dan wel volleybal speel. En dat zijn er helaas nogal veel. Om een of andere reden menen onbekenden mij te mogen vragen hoe groot ik eigenlijk ben. Als ik dan echt niet onder een antwoord uitkom, slik ik meestal een paar centimeters in.

Dat zal ik nog een tijdje blijven doen; om mannen niet af te schrikken. Ik moet namelijk oppassen dat ik hen niet intimideer, vertelde een oudere man mij als achttienjarige eens. Vandaag doe ik dat niet meer. Wie gaat zeuren over het feit dat hij of zij zich klein voelt in mijn gezelschap, mag lekker wegblijven. Wie hardnekkig blijft informeren naar mijn precieze lengte, mag een tegenvraag over zijn of haar gewicht verwachten. Deze laatste tactiek raad ik overigens enkel als laatste redmiddel aan, want ze ontketende al eens een knokpartij in de damestoiletten van een Weense nachtclub.

Eigenlijk is het simpel: een lichaam dat buiten de zogezegde norm valt, vormt geen vrijgeleide om vrolijk commentaar te spuien, de eigen ontsteltenis op te dringen. De onbehouwen opmerkingen over, onder andere, het uiterlijk van de olympische basketbalvrouwen die Eddy Demarez per ongeluk de ether instuurde, waren niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste die de atletes al moesten aanhoren. Belgian Cats-kapitein Ann Wauters zei daarover: “Als vrouw van 1 meter 95 pas je sowieso al niet binnen het plaatje van de maatschappij. Maar basket heeft me net veel zelfvertrouwen gegeven over mijn lichaam.”

Ik kijk graag naar groepsfoto’s van de Cats. Het liefst zo’n beeld dat vlak voor een match genomen werd, waarin de speelsters naast elkaar opgesteld staan; de lange armen zusterlijk, maar strijdvaardig over elkaars gespierde schouders gevouwen. Prachtig vind ik dat. Het laat me haast berouwen dat ik geen basketbalster geworden ben.

Hoe zou Eddy zich voelen als zijn voorkomen even onwelwillend openlijk becommentarieerd werd, vroeg ik me af. Ik zocht ook enkele foto’s van de man in kwestie op. Hij heeft wel wat weg van Satans simpele loopjongen, met die donkere wenkbrauwen en dat minisikje dat in al zijn onbeduidendheid lachwekkend tekortschiet in het compenseren van zijn hopeloos terugwijkende haarlijn.

Nee, netjes is het niet zoiets te schrijven. Maar of ik daar nu voor ontslagen moet worden, is dan weer een andere vraag.