Hoe zijn de Arnolds en de Irma’s van deze wereld zo geradicaliseerd dat zij echt denken dat ik een prikpooierduivel ben?

Vandaag is het werelddag tegen woestijnvorming en droogte: de dag tegen de verharding. In de jaren zeventig was slechts 5 procent van de oppervlakte in Vlaanderen afgedekt of verhard door gebouwen, wegen of parkings. Momenteel is dit 16 procent, en als we niets doen wordt dit 20 procent in 2050. Vlaanderen is nu reeds wereldwijd koploper qua verharding. Door die hoge verhardingsgraad kan hemelwater minder en minder in de bodem dringen. Nu klimaatverandering leidt tot langere periodes van extreme droogte gevolgd door Bijbelse buien, riskeren we een tekort aan grondwater in de droge periodes en overstromingen na hevige regenval.

Met de ‘Blue Deal’ van minister Zuhal Demir wil Vlaanderen maximaal circulair watergebruik stimuleren, lekverliezen bij de watermaatschappijen inperken, meer natte natuur in ere herstellen, en ook verharding verminderen. Dit kunnen we doen door het verwijderen van asfalt of betontegels op parkeerterreinen, trottoirs, speelplaatsen en voortuintjes. Alle beetjes helpen om de verharding tegen te gaan, zodat het geen ramp wordt als het water de spuigaten uitloopt.

Qua verharding in onze maatschappij loopt het ook de spuitgaten uit. Zuhal Demir moet nu politiebescherming krijgen wegens bedreigingen van boze landbouwers die niet akkoord gaan met het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. In Merksplas bouwde een boer een galg aan zijn tractor met de tekst ‘Demir aan de strop’. Sommigen vinden dat we daar begrip moeten voor opbrengen omdat zulke galg ‘enkel symbolisch’ of ‘humoristisch’ bedoeld is, en omdat galgen al decennialang bij betogingen horen zoals ananasstukjes op een pizza hawaï. Persoonlijk vind ik, samen met de Italianen, dat dit de grenzen van de goede smaak mijlenver overschrijdt, en dit geldt ook voor die galgen.

Gedurende de voorbije jaren heb ik heel wat ervaring opgedaan met bagger en bedreigingen. Twitter, Facebook, maar vooral Telegram zijn open riolen waar de darminhoud van de onderbuik van Vlaanderen welig vloeit. “Die van Ranzig moeten ze gewoon opruimen”, vindt Sandra. Romano1312 zegt: “Deze man mag van mij kapot, maar hij is geen kogel waard, die staatsmongool”. Ronaldo vindt dat “die ranzige crimineel eens tegen een mes moet oplopen”, en Robert is van mening dat “ze die Van Ranst moeten afslachten, die hufter”. Irma is akkoord: “Dit is een varken, dus behandel hem zo”. Patrick “hoopt dat het eens slecht afloopt voor die porkchop”, en John heeft een doortastend ideetje over hoe de slachting moet gebeuren: “In de shredder: voeten eerst en langzaam naar beneden laten zakken”. Bert is meer voor de klassieke aanpak: “Drie kogels door dat dikke lijf, en om zeker te zijn nog een boosterkogel”. Great minds think alike, en Marcel denkt dus ook in die richting: “Afschieten deze corrupte globalistische idioot”. En Roel is een action man die zijn Telegram-berichten schrijft met de baritonstem van Arnold Schwarzenegger: “Ik kocht een pistool. Hij moet dood. Ik ben het zat. Er moet wat gebeuren.”

Hoe zijn de Arnolds en de Irma’s van deze wereld zo geradicaliseerd dat zij echt denken dat ik een baarlijke prikpooierduivel ben en dat mijn flukse dood een lovenswaardig levensdoel moet zijn voor recht(s)geaarde wakkere verzetsstrijders? Het antwoord is eenvoudig: zonder uitzondering zijn zij geïndoctrineerd door de echokamers op sociale media en door de honderden diffamerende artikels die over mij zijn verschenen in extreemrechtse online rioolkrantjes zoals ’t Scheldt, Doorbraak, PNWS (P-Magazine) en PALnws (de ‘nieuwssite’ van ’t Pallieterke) of op desinformatie-websites als Viruswaanzin.be.

De goeroe van Viruswaanzin, advocaat Michael Verstraeten, verklaarde dat virologen wegens hun “gruwelijke misdaden” de doodstraf verdienen, en dat deze doodstraf voor de virologen best “publiek, voor iedereen zichtbaar” en op een “gruwelijke manier” moet worden voltrokken. Verstraeten richtte recent de nieuwe politieke partij ‘Vrijheid’ op, die “de waarden van het humanisme en de verlichting in eer wil herstellen”. Misschien wilden ze ook de guillotine, het kroonjuweel van de verlichting, terugbrengen? Als je de onzin van deze sujetten leest, begrijp je beter hoe hun volgers radicaliseren.

Bedreigingen, doodsverwensingen of het aanzetten tot haat vallen niet onder de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting. We gaan ook deze mensen moeten ontharden.