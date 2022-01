Hoe ziet de vrede eruit voor die jongens in identitaire vechtmodus?

Sien Volders is schrijver.

Al dagen moet ik denken aan de jongens in de zaal. De jongens die toekeken op de toen nog niet veroordeelde plastisch chirurg, terwijl die heen en weer banjerde, spugend en fulminerend, heupdiep wadend door een poel van eigenwaan, misogynie en humor van het laagste allooi. De jongens die het hoofd schudden, grinnikten, lachten en klapten. De jongens die hem uitnodigden.

Van de schamele uren wiskunde die ik uitzat, is weinig blijven hangen, maar ik hou nog altijd erg van de multi-inzetbaarheid van venndiagrammen. Omdat ze alles ofwel heel aanschouwelijk, ofwel heel grappig maken. Aan de aanschouwelijke kant blijkt dat bij het publiek en de organisatoren van de gewraakte lezing de Gentse studentenvereniging KVHV in grote mate overlapt met de jongens van Schild & Vrienden, in de zin dat de doorsnede van het venndiagram zodanig goedgevuld is dat er uiteindelijk nog weinig symmetrisch verschil overblijft.

Helemaal samenvallen doen ze niet, maar er is een duidelijke grootste gemene deler en dat is een rechts conservatisme met een hang naar het identitaire. Ze stellen zich graag voor als stoottroepen in een strijd naar iets dat ergens tussen een imaginair verleden en een bizar eenzijdige toekomst ligt, met een nogal pover vrouwbeeld. Achter de nette jongens-façade schemert uit hun Discord-gesprekken namelijk een duidelijke parallel in humor met de plastische chirurg door. Vrouwen als dienend, zorgend, ontvangend, op de achtergrond.

Ik heb een verleden in de antropologie en de religiestudie en vermoedelijk zijn het daar de naweeën van, maar ik blijf het een interessante denkoefening vinden om iemands wereldbeeld te proberen begrijpen. Het is immers te simplistisch om vanuit het eigen hoekje van de werkelijkheid naar de andere kant te staren en louter te blijven hangen bij ‘jullie willen alles kapot’. Zo werkt het namelijk niet. Behalve datgene wat de vermeende tegenpartij verafschuwt en bestrijden wil, zijn er altijd hoop en dromen. Wanneer ik denk aan de jongens in de zaal ben ik vooral benieuwd naar hun wereldbeeld ná de strijd die kennelijk nog gestreden moet worden. Hoe ziet de vrede eruit voor die jongens in identitaire vechtmodus?

Als we allemaal tezamen in een alpiene weide zitten, met zongebruinde, strakgecoiffeerde jongelingen in goedgestreken T-shirts en beige broeken, de vrouwen als dociel dienende Sneeuwwitjes, is de strijd dan voorbij? Spelen ze dan melancholische gitaarliedjes bij het kampvuur, of wordt een nieuw gevaar gezocht om samen te kunnen blijven horen? Ze houden zo van lintjes en uniformen, van petten en van hiërarchie dat ik me afvraag of het lukt zonder duidelijk vijandbeeld, zonder idee van de ander om zich tegen af te zetten.

Is de identitaire strijd een weg naar een doel, of gaat het – wat ik denk - om de strijd op zich?

Wanneer zijn ze uitgestreden, die jongens in de zaal?