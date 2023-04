Hoe Wout van Aert heel even stopte met moeten

Frank Heinen is schrijver, journalist en columnist.

Twee jaar geleden zei televisiemaker Sammy Neyrinck tegen Wout van Aert: “Ooit ga je de Ronde van Vlaanderen winnen.” Van Aert antwoordde: “Ik ga ervan uit van wel.” Een ­risico om zoiets te beweren. Er is meestal maar één Ronde van Vlaanderen per jaar en hoelang duurt een wielerloopbaan nu eenmaal? Altijd korter dan je denkt. Zondag stond Peter Sagan aan de start. Ik bedoel maar. Je kunt je niet voorstellen hoe het is om nooit te winnen, tot het verliezen begint.

De Ronde van Vlaanderen is een wonderlijke wedstrijd. De klassiekste klassieker, het monumentaalste monument, de enige race die alle grote wielrenners ooit willen winnen – en denken te kunnen winnen. Het is de enige race ook die meer culturele antropologie is dan sport, een wedstrijd die op de cultuurpagina’s thuishoort, want wie Vlaanderen wil begrijpen, kan Claus lezen of de Ronde kijken. Een land dat van een bloembak een bezienswaardigheid maakt, alleen omdat daar ooit een wielrenner in gelegen heeft.

Zondag stond ik langs het parcours, op een helling met de wat hoekige naam Hotond. Overal mensen. Alle soorten mensen. Nog voor de renners passeerden, reed er af en toe een fietstoerist voorbij. Eentje, een jongen van een jaar of 10 op een net te grote fiets, kwam zes keer langs. Driemaal omhoog, driemaal omlaag. Zes keer applaus.

In de buurt van de top zat een meisje van een jaar of 5 op een stoel te wachten tot de renners passeerden. Ook zij klapte. Dat is de Ronde in Vlaanderen: je juicht voor je favoriet, maar je klapt voor eenieder. Het liefst ziet Vlaanderen een Vlaming winnen. En van alle Vlamingen het allerliefst: Wout.

Hoop verstikt

Zoals bekend is Van Aert een van de beste wielrenners ter wereld. Dat schept verwachtingen. Verwachtingen kunnen, voor wie ze ondergaat, aanvoelen als verplichtingen. Hoop verstikt, als hij maar lang genoeg aan je blijft hangen. Toen Van Aert vorige week de E3-prijs won, de ‘Kleine Ronde’, door Van der Poel en Pogacar te verslaan, richtte hij zich tot de tv-camera en riep: “Ik moet just niks!”

Een dag later al kon je op Instagram Wout-merchandise met de tekst ‘Ik moet just niks’ bestellen. Grappig, en commercieel niet ­onhandig, maar er zat ook iets ironisch in. Zodra een heel land rondloopt in shirts met de uitroep van iemand die zich tracht los te rukken aan een omhelzing die hem de adem beneemt, neemt de omstrengeling in kracht alleen maar toe.

Van Aert moest zondag natuurlijk niet winnen, maar hij moest (eigenlijk) wel. Hij won, zoals bekend, niet. Hij loste op de Kruisberg, en passeerde me even later op de Hotond, een door Jumbo-­Visma-geel gedomineerd stukje parcours. Een golf van geluid spoelde richting het dal.

Wout lag zo’n 100 meter achter op twee renners die gewoon sterker waren, twee renners die even graag wilden en minder nodig moesten. Het meisje in de stoel was intussen in slaap gevallen. Aan de finish sprintte Van Aert voor plek drie. Podium, in ieder geval iets. Hij werd vierde. Just niks.

’s Avonds zond de Vlaamse ­televisie een nieuwe reportage uit van Sammy Neyrinck. Neyrinck is het soort televisiemaker die in staat is om onvermoede dieptes aan te boren in een laminaatvloer, dus een topsporter vol ­onbekende krochten, dat is een makkie, daarin daalt hij af als een mijnwerker. Lampje op de helm, op zoek naar onbekende inzichten die hij uit Wouts ziel kan opdelven.

Op de dag voor de race had Neyrinck gevraagd of Van Aert misschien meer leerde van een overwinning of van een nederlaag. De renner fronste. En als Van Aert fronst, dan fronst hij echt: zijn wenkbrauwen vouwen zich voor zijn ogen en zijn blik wordt die van de binnenvaartschipper die zojuist heeft gehoord dat alle kanalen van Europa volkstuintjes worden. “Het gevoel dat je kunt bereiken in de sport, dat is toch uniek”, zei Van Aert. “Ik heb het gevoel dat ik dan heel dicht bij mezelf ben.”

Wout van Aert kwam zondagmiddag dicht bij zichzelf, mogelijk dichter dan hij ooit was geweest en sowieso dichter dan hij ooit had willen komen misschien. Zó dicht dat hij op een plek kwam waar hij heel even niets meer moest, en dat kon niet anders dan ook een klein beetje een opluchting zijn. Even, heel even, was het (eigenlijke) moeten voorbij.