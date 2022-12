Hoe we van ons Vlaams onderwijs weer toponderwijs maken

Veel Vlaamse scholieren uit het tweede middelbaar halen de minimumdoelen voor wiskunde niet, bleek deze week uit nieuw peilingonderzoek. Is het hek van de dam? Men begint te begrijpen dat toetsen en hoge eisen stellen ‘op het einde van de rit’ eigenlijk betekent dat we het paard achter de wagen spannen.

De toetsen hebben alvast dit voordeel: ze tonen objectief aan dat er iets aan de hand is. Ook de centrale toetsen zullen dit voordeel hebben: dan wordt voor alle leerlingen en scholen dezelfde meetlat gebruikt om de beheersing van eindtermen vast te stellen.

Maar wat ontbreekt om van ons Vlaams onderwijs weer toponderwijs te maken?

Ten eerste: nog méér centraal ontwikkelde toetsen. Maar dan toetsen die niet gebruikt worden op schoolniveau, maar als tools voor leraren om te weten waar een leerling staat. Vergeet niet dat we dit soort toetsen niet hebben, men meet meestal met bijvoorbeeld zelfontwikkelde toetsen of een commercieel leerlingvolgsysteem.

Dan begint het echte werk. We zitten met een nauwelijks beheersbare diversiteit in de klas. We staren ons ook blind op de lage gemiddelde scores voor toetsen en vergeten de grote variatie in die scores.

Leraren staan voor een vrijwel onmogelijke opdracht om die diversiteit aan te pakken. Zowel sterke als zwakke leerlingen zijn daar het slachtoffer van. Die laatste groep lijkt nu weer naar het buitengewoon onderwijs georiënteerd te worden.

Wat werkt?

- Vakleerkrachten inzetten in het lager onderwijs. Dat is perfect mogelijk. Vergeet niet dat scholen een urenpakket krijgen dat ze zelf verdelen over leraren en klasgroepen. Dit kun je vergelijken met de aanpak in het secundair.

Een leraar die goed is in wiskundedidactiek geeft dan wiskunde aan alle leerlingen van het eerste tot bijvoorbeeld het derde leerjaar. Een ander is gespecialiseerd in taaldidactiek, of wetenschappen. Werken met vakleraren heeft geen nadelen en het is een gewone praktijk in veel landen met topscores. Eigenlijk maken we nu van onze leraren zevenkoppige draken die ‘alles’ moeten kunnen, terwijl we weten dat vakken zoals wiskunde en taal echt lastige domeinen zijn om bij ‘alle’ leerlingen te ontwikkelen.

- Aan coteaching doen: meer leraren voor een grotere groep leerlingen. Niveaugroepen bij de leerlingen, leerlingen van hetzelfde niveau die regelmatig samen leren rekenen of lezen, zijn hierbij een kernpunt.

Martin Valcke. Beeld Martin Valcke

- De leeftijd van leerlingen loslaten als norm voor de indeling in klassen: speel in op het beheersingsniveau voor één of meerdere vakken en plaats leerlingen bij een vergelijkbare groep. Dat hoeft niet voor alle lessen, maar in voldoende mate, zodat remediëring lukt. Onderzoek toont de effectiviteit van het werken met niveaugroepen aan.

- Zet in op professionalisering van leraren. Die krijgen nu nauwelijks wat ze nodig hebben. Met twee pedagogische studiedagen halen we het niet. De norm voor professionalisering is veel hoger in het buitenland (zie OESO- en TALIS-onderzoek). Die professionalisering speelt dan het best in op de concrete noden van die school, leraren en leerlingen, gaat door op de school zelf en dat gedurende een langere tijd. Dus liever niet een expert die een ‘uurtje’ komt praten op de school, maar een professionaliseringstraject over een langere periode.

- Een andere visie op inclusief onderwijs. Nu werken we met een doubletracksysteem: aparte scholen voor ‘gewoon’ en ‘bijzonder’ onderwijs.

Heel wat landen kiezen voor een onetracksysteem waarbij bijzonder onderwijs geïntegreerd is in de gewone school. Leerlingen krijgen soms enkele tot meer uren extra ondersteuning en keren dan terug naar de gewone klas. Op die manier is er vlotte samenwerking tussen verschillende experts, maar blijft de ‘gewone’ school de norm. In landen met dit systeem, Spanje bijvoorbeeld, zit maar 0,5 procent van de leerlingen in het bijzonder onderwijs.

Vertrouwen

Een rode draad doorheen de aanpakken is dat leraren het vertrouwen krijgen, maar ook tools en expertise om elke individuele leerling mee te nemen. Dit betekent dat de toetsen die onze minister zo benadrukt inderdaad belangrijk zijn – maar dan niet als een eindpunt, wel als een beginpunt voor een aangepast leertraject voor elke leerling.

Bestaat dit al in Vlaanderen? Ja hoor, er zijn meer en meer scholen die kiezen voor deze modellen. Daarbij maken ze nog andere keuzes: een andere inrichting van de school die de nadruk legt op flexibiliteit en niet op een standaardklas met dertig banken, en grotere klasgroepen met meerdere leraren die tegelijkertijd bezig zijn.