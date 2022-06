Hoe we de kansenmachine van het onderwijs weer aan de praat krijgen

Ik had de eer om een voormiddag met kinderen uit verschillende Antwerpse basisscholen in een bibliotheek door te brengen. De leerlingen uit het zesde leerden hoe ze een bibkaart aanmaken en wat het belang is van lezen. Nadien zouden we het samen hebben over boeken en taal.

Wat volgde in het gesprek lag in lijn met wat we al jaren weten uit onderzoek: het gaat niet goed met ons onderwijs. Vorige week nog bleek weer maar eens dat de kennis van wiskunde in ons lager onderwijs daalt. Ik hoorde schrijnende situaties: kinderen die thuis nog nooit een boek hadden gelezen en het Nederlands onvoldoende beheersen. Ik probeerde hen aan te moedigen met de vraag om nog even door te bijten dit schooljaar – ‘de laatste loodjes wegen het zwaarst’. Ik kreeg verwarde blikken als antwoord, de leerlingen begrepen niet wat ik bedoelde, de leraar vertelde dat dat vaak gebeurt. Spreekwoorden, lidwoorden, wiskundige vraagstukken ontcijferen: het lukt niet.

Ons onderwijs is de grootste kansenmachine in onze samenleving en ze sputtert al jaren. Er zit altijd vertraging op de impact van maatregelen op ons onderwijs, maar we mogen nu écht geen tijd meer verliezen. Leerkrachten geven elke dag het beste van zichzelf om de ambities hoog te houden voor elk kind. Kinderen en jongeren wíllen leren, zichzelf ontwikkelen, kansen grijpen.

We weten dat heel wat kinderen onvoldoende Nederlands spreken en leren, daar moeten we op inzetten. Maar het moet ook veel meer zijn dan dat. Kinderen, jongeren én leraren zijn niet gebaat bij het discours dat over hen gehanteerd wordt. We kennen de wegen naar meer gelijkwaardig onderwijs en zetten hier en daar wat schuchtere stappen. Er is onderzoek, een rapport Beter Onderwijs; er zijn onderwijsexperts en vooral meer dan genoeg kinderen en jongeren die van zich willen laten horen.

Over de grenzen

We hebben beleid nodig dat over de grenzen denkt, met kinderen en jongeren op het voorplan. Zowel de Vlaamse Jeugdraad als andere onderwijsactoren adviseren hier regelmatig over. Ja, het gaat over inzetten op Nederlands, maar ook over innovatie, digitalisering, planlast en leerkracht kunnen zijn. Over kwalitatieve studiekeuzebegeleiding en niet alleen over bindende proeven, praktijkervaring, grenzen, participatie én structuur. Het gaat over balans tussen formeel én informeel leren, over de sociale mix en weerspiegeling van de samenleving, vooraan en in de klas. En tot slot gaat het ook over armoede en honger, over kostenbewustheid, betaalbare bijlessen, over leraren aantrekken én houden.

Amir Bachrouri Beeld Geert Van de Velde

Leerkrachten doen wat ze kunnen om een antwoord te bieden op die complexe uitdagingen en ze blijven geloven in elk kind. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om hen in hun opdracht te ondersteunen en in hun te geloven.

Door nog langer te discussiëren over wat de uitdagingen zijn, gaan we niet vooruit. Nu hebben we daadkracht en eensgezindheid nodig van onze beleidsmakers en de héle Vlaamse regering, geen urenlange ruzies in het parlement. Onderwijs gaat niet over partijpolitiek, maar over de toekomst van ons land. Beste beleidsmakers, tijd om door te bijten.