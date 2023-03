Hoe universiteit zorg draagt voor Nederlands en Engels ruimte biedt

De vraag naar Engelstalige opleidingen aan de Vlaamse universiteiten staat weer hoog op de agenda. De rectoren hebben Ben Weyts gevraagd om bij het inrichten van Engelstalige ingenieursopleidingen vrijgesteld te worden van de geldende beperkingen. De onderwijsminister wijst dit voorstel vooralsnog af.

Dat deze kwestie zo gevoelig ligt in Vlaanderen, heeft natuurlijk alles te maken met de historische context. De vernederlandsing van ons universitair onderwijs kwam er na een felle strijd in de vorige eeuw. De vernederlandsing was niet alleen een mijlpaal in de universitaire geschiedenis, maar had ook grote impact op de talige en culturele ontvoogding van Vlaanderen.

Het is dan ook begrijpelijk dat bij het debat over Engelstalige opleidingen het spook van de verfransing weer rondwaart. Tegelijk doemt het schrikbeeld van de complete verengelsing van het universitair onderwijs in Nederland op.

Neen, dat willen we niet meemaken! Niets wijst in die richting: van een doorgedreven verengelsing van de Vlaamse universiteiten is geen sprake. De cijfers laten dit duidelijk zien. De quota voor Engelstalig onderwijs die decretaal zijn opgelegd, worden zelfs niet volledig gebruikt.

In een pas verschenen rapport van de Koninklijke Vlaamse Academie (KVAB) hebben we een grondige analyse gemaakt van het taalbeleid en -gebruik aan de Vlaamse universiteiten. Tegelijk formuleren we aanbevelingen voor de toekomst. We pleiten ervoor om meer autonomie te geven aan de universiteiten en komaf te maken met de al te mechanistische taalregelgeving met betrekkking tot de masters.

Alle opleidingen over één kam scheren heeft weinig zin. Voor sommige opleidingen zijn de behoeften aan Engelstalige opleidingen groter dan voor andere. Dat is onder andere het geval voor de ingenieursopleidingen, waar de vraag van de markt prangend is en een verhoogde instroom van internationale studenten meer dan welkom is.

Laten we dan de teugels vieren? Neen, helemaal niet. We zijn voorstander van Nederlandstalige bacheloropleidingen (met slechts enkele welgemotiveerde uitzonderingen). We wijzen op de sociale barrières die kunnen ontstaan door een uitbreiding van Engelstalig onderwijs in de bachelorprogramma’s en het gevaar van een democratisch deficit.

Centraal in onze aanbevelingen staat een verhoogde aandacht voor taalzorg. De signalen dat de moedertaalbeheersing van de studenten er sterk op achteruitgaat zijn alarmerend. We wijzen de universiteiten op hun verantwoordelijkheid om een volwaardig taalbeleid uit te werken als een onderdeel van hun interne kwaliteitszorg. Naast de zorg voor een kwalitatief hoogstaand Engels opleidingsaanbod, moet er dringend aandacht gaan naar taalcompetenties met betrekking tot het Nederlands.

Het tweesporenbeleid dat we bepleiten, houdt in dat het Nederlands de primaire instructietaal blijft aan de Vlaamse universiteiten, maar dat naast het Nederlands ook het Engels een vanzelfsprekende plaats heeft. De zorg voor het behoud en de verdere uitbouw van het Nederlands als academische taal is een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid van de universiteiten, die even belangrijk is als de ambitie om via het Engels een krachtige stem te hebben in de internationale academische context.