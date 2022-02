Hoe Pita de vlag van zijn land in de glibberige handen kon houden was alleen al een medaille waard

Mark Coenen is columnist.

Nauwelijks een halfjaar na de zomerspelen in Tokio starten morgen, met een wervelende show met 80.000 drones, wat Old Spice Girls en een verloren gelopen maar wel geheel thermisch geïsoleerde giraf, weer nieuwe Olympische Spelen.

Of Pita Taufatofua weer de vlag van Tonga zal dragen als de atleten als een kudde overenthousiaste schapen het stadion worden binnengeleid: ik mag het hopen. De uit weinig meer dan slaolie en spieren opgetrokken en daardoor zeer op de vleesmassa uit zijn voornaam lijkende Pita droeg al drie keer de vlag van zijn land, telkens gehuld in weinig verhullende outfit: een rokje uit stro. De man blonk, en niet alleen van plezier. En wij ook.

Hij had na zijn eerste beurt in Brazilië zoveel succes bij de vrouwen dat hij zich omschoolde tot langlaufer, om zo ook aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang te kunnen deelnemen; vorig jaar was hij opnieuw van de partij in Tokio. Hoe hij daar de vlag van zijn land in de glibberige handen kon houden was alleen al een medaille waard.

Pita loopt in China wel een risico: als hij struikelt of de vlag ontglipt hem, dan omsingelen hem meteen zeven geheime agenten, om hem vervolgens voor het leven in een ontberingskamp te steken, want die Chinezen lachen daar niet mee.

Grote sporttoernooien worden door twijfelachtige regimes altijd gebruikt om hun reputatie mee op te krikken: het volgende in de rij is het voetbaltoernooi van de schande in Qatar, waar de lijken van de gestorven gastarbeiders humus zijn voor de giftig groene grasvelden in overdekte stadions die bij de matchen luchtgekoeld dienen te worden, anders smelten de vedetten.

In China ligt er op de olympische pistes dan weer geen sneeuw, behalve opgespoten en kunstmatige: soms komen de metaforen een simpele columnist gewoon aangewaaid.

Het zijn de tweede Olympische Spelen die in coronatijd plaatsvinden, waardoor ze steriel en smetvrij en saai lijken. Een militaire oefening is leuker en heeft meer vrijheidsgraden dan de gemiddelde langlaufer die men voor alle zekerheid in noppenfolie naar de piste rolt om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden.

Als je besmet bent, wat de Vlaamse skeletoni Kim Meylemans overkwam, ga je in een quarantaine die je de ergste lepralijder niet zou toewensen.

Heldhaftig boycotten onder meer de VS, Oostenrijk en België de Spelen wegens de Chinese schendingen van de mensenrechten, iets wat alleen zichtbaar zal zijn op de eretribune. Geen enkel oor van een hoogwaardigheidsbekleder zal afvriezen van de kou, want ze komen niet. Niemand ligt er wakker van.

Het blijft oppassen voor de Russen, die openingsfeesten weleens willen combineren met een invasie. Tijdens de ceremonie van de zomerspelen in 2008 vielen Russische tanks Georgië binnen. Dat ze in Oekraïne maar opletten morgen.