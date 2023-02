Hoe ons systeem van voorkeurstemmen het ‘stemblok’ in de hand werkt

Dave Sinardet is professor politieke wetenschappen (VUB / UCLouvain Bruxelles). Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Alain Gerlache.

Het speelt zich af in Brussel maar het draait niet om misdaad of gesjoemel, dus u hebt er nog niets over vernomen via Vlaamse media. Daarom attendeer ik u dan maar op een belangwekkend debat, weliswaar enkel gevoerd in (Franstalig) Brussel, maar relevant voor het hele land.

Het was Brussels PS-parlementslid Julien Uyttendaele die het lanceerde uit ergernis over hoe ons systeem van voorkeurstemmen werkt. Dat zit zo. Stem je als kiezer op twintig kandidaten, dan krijgen die allemaal een naamstem op hun conto die ze helpt verkozen te raken. Kruis je er maar één aan, dan blijft je invloed daartoe beperkt.

Kortom, hoe meer voorkeurstemmen je uitdeelt, hoe zwaarder je weegt op wie zal zetelen. Uyttendaele wil dat elke kiezer dezelfde impact krijgt: geef je één voorkeurstem, dan blijft dat gelijk staan aan een hele stem, maar geef je er twintig, dan levert dat elke kandidaat nog maar één twintigste daarvan op.

Klinkt uitermate rechtvaardig, nietwaar?

Ik besprak Uyttendaeles voorstel dan ook zo neutraal mogelijk om u nog niet te ‘besmetten’ met de context waaruit het ontsproot.

Want hij wil ermee ingaan tegen wat in Brussel bekendstaat als ‘stemblok’: kiezers die stemmen voor alle kandidaten met een bepaalde eigenschap. Dat kunnen vrouwen, Vlamingen of andere (minderheids)groepen zijn maar in Brussel gaat het de laatste decennia voornamelijk over kandidaten met een vooral Marokkaanse en Turkse migratieachtergrond. Op lijsten waar ze sterk vertegenwoordigd zijn, zoals die van PS, PVDA-PTB of Les Engagés, springen ze vlotjes over hun lijstgenoten door massale steun van kiezers die hun afkomst delen. Een fenomeen dat je ook ziet in Antwerpen en andere steden, hoofdzakelijk ter linkerzijde.

Die verkozenen focussen veelal op wat hun specifieke electoraat sterk beroert. Volgens Uyttendaele zijn dat vooral religieuze kwesties waarover ze met hun numerieke gewicht de partijlijn beïnvloeden. Zo beval de Brusselse PS haar parlementsleden te stemmen tegen een verbod op onverdoofd slachten dat hun partijgenoten in de Waalse assemblee nochtans hadden goedgekeurd. Tot frustratie van Uyttendaele delfde de ooit sterke seculiere strekking in Brussel het onderspit. Sindsdien staat hij met meer dan één been buiten zijn partij, die hem niet steunt. Enkel van de MR krijgt hij applaus, vanuit de oppositie.

En zo wordt zijn voorstel helaas meteen meegezogen in de draaikolk van de voorspelbare cultuurstrijd rond diversiteit: rechts juicht het toe het en links wijst het af, telkens voor tegengestelde maar even deplorabele identiteitspolitieke redenen.

Zo kunnen we mensen niet veroordelen omdat ze kiezen voor iemand die hun cultuur of religie deelt. Toch niet zonder flinke dosis hypocrisie. Heel ons Belgische systeem van politieke vertegenwoordiging blijft gegrond op een binaire taalidentiteit. Generaties kiezers werden aangespoord hun Vlaamse identiteit te volgen in het stemhokje, zeker als dat in Brussel lag. De christelijke identificatie vormde lang de hoeksteen voor de bloei van ’s lands sterkste partij.

Trouwens, is het convenabeler te kiezen voor een kandidaat omdat hij zo koddig kan zingen in een konijnenpak dan omdat hij een bepaalde culturele afkomst heeft?

Nee, aan die keuzevrijheid mag je niet raken. Andere voorstellen om ‘stemblok’ tegen te gaan doen dat wel, door kiezers te beperken tot één voorkeurstem, zoals in Nederland. Dat is nergens voor nodig. Laat kiezers zo vrij als mogelijk, maar behandel ze ook gelijk. Dáár knelt nu het schoentje.

Want we mogen ook niet in de tegenovergestelde val trappen: een systeem in stand houden, louter omdat het sommige (minderheids)groepen toestaat sterker (over)vertegenwoordigd te raken, terwijl het ingaat tegen het principe ‘one man, one vote’.

Zouden we ooit aanvaarden dat wie zijn stem verdeelt tussen Vlaams Belang, N-VA en cd&v drie keer zoveel weegt als een kiezer die uitsluitend overtuigd is door Vooruit? (Partijen naar welbelieven te wijzigen, bijvoorbeeld door PVDA, Groen en Vooruit versus N-VA.) Waarom aanvaarden we eenzelfde ongelijkheid dan wel bij het bepalen wie voor de partijen zal zetelen? Waarom heeft iemand die in één of enkele kandida(a)t(en) gelooft veel minder impact dan wie zijn voorkeurstemmen uitsmeert over een hele groep?

Ook tussen groepen creëert dat trouwens een discriminatie: pakweg jongeren, ouderen of lgbtqi+’ers kan je niet als dusdanig herkennen aan hun namen op de lijst en dus ook moeilijker en masse een voorkeursbehandeling geven.

Uyttendaeles voorstel zal het niet halen, laat staan dat het op andere niveaus wordt doorgevoerd. Daarom is het belangrijk dat kiezers beter begrijpen hoe ons systeem precies werkt en hoe ze dus het best mee kunnen bepalen wie in onze parlementen en raden terechtkomt (temeer daar voorkeurstemmen in 2024 nog sterker zullen doorwegen).

Laat deze column daartoe een bescheiden bijdrage vormen.

En voor de verdere toekomst: ‘One man, one voorkeursvote!’