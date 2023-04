Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (10).

Missy kijkt ernstig. Ze vraagt: “Papa, ben ik verwend?” Ze klinkt bezorgd, terwijl ze naast je van school naar huis loopt, alsof ze wil dat je haar de pijnlijke waarheid vertelt over een zware ziekte. Het skateboard-verjaardagscadeau dat ze in de hand draagt, lijkt plots als een kruis te wegen.

Je zegt niets. Je gedachten dwalen af naar een foto in de krant. Op die foto staat een grote fruitmand prominent in beeld. Achter de mand vol druiven, kiwi’s, bananen en zelfs een ananas poseren een glimlachend meisje en een jongetje in zijn beste, ongestreken hemd. De foto wil welvaart en geluk uitstralen. Het jongetje heet Raul. Zijn lichaam werd vorige week teruggevonden in een dok in Gent. Gedumpt, na een kort leven van mishandeling en foltering. Zijn moeder en stiefvader worden verdacht van betrokkenheid bij zijn gewelddadige dood. Raul was niet verwend.

Vele varianten op de vraag ‘Hoe is dat mogelijk?’ doemen op. Jij zit met een andere vraag. Je denkt aan die foto, bijna gecomponeerd als een 16de-eeuws, rijkelijk stilleven. Alles in dat beeld is gelogen: de feestelijke maaltijd en het tentoongespreide gezinsgeluk moeten de familie in het buitenland doen geloven dat alles goed gaat. Alles is vals, behalve de hoop op echt geluk in de ogen van kleine Raul. Even, wellicht niet veel langer dan de tijd die nodig was om dit portret te maken, moet hij geloofd hebben dat ook hij een ‘mama’ had, een moeder die hem graag ziet.

Dat is de vraag waar jij in vastdraait. Hoe moet het zijn voor een kind om op te groeien zonder enig spoor van liefde? Je kunt het je werkelijk niet voorstellen. Hoe moet het zijn om tot bloedens toe geslagen te worden door je eigen moeder? Hoe moet het zijn om in elkaar te krimpen als je stiefvader in de buurt verschijnt? Hoe moet het zijn om aan de schoolpoort te staan en geen ouder te bespeuren die je komt ophalen? Hoe moet het zijn om niet eens te weten dat je tegen iemand ‘help me, asjeblieft’ kan fluisteren? Hoe moet het zijn om gekwetst en toch schijnbaar onzichtbaar te zijn? Tot je echt verdwenen bent.

En nu moet je denken aan een hondje dat, getraumatiseerd door mishandeling, het eigen gedrag aanpast, dat bang wegkruipt omdat het geleerd heeft dat er geen waarom is op een levensweg zonder liefde. Zo zal Raul ook weggekropen zijn. Het is gek dat niemand dat voldoende opmerkte om gealarmeerd te zijn. En nu is het te laat.

Je dochter kijkt nog altijd bedrukt. Dat je niet meteen antwoordt omdat je hoofd ergens anders is dan je lijf is ze wel gewoon, maar over deze vraag had ze toch graag uitsluitsel gehad. Ze herhaalt, met geïrriteerde nadruk: “Papa, ben ik verwend?”

“Ja”, beken je, met een glimlach die haar verwart. “Kom, we lopen nog even langs het winkeltje. Dan mag je een snoepje kiezen.”