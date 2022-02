Mark Coenen is columnist.

Gisteren was de winter halverwege en daarom heb ik alvast een nieuwe koersbroek gekocht. De bijzondere eigenschappen van het mijn billen perfect accentuerende kunstwerk zijn velerlei en voor een leek als ik onverstaanbaar, maar hoe meer ingewikkelde woorden ze gebruiken, hoe makkelijker ik aan mijn vrouw kan uitleggen dat ik zo’n dure lap textiel echt wel nodig had.

Het kleinood beschikt over een vocht afvoerende, anatomische pasvorm, met raw-cut lycra beenzoom, antislip beengrippers, elastic interface pad voor extra lange afstanden, air mapping-technologie en verschillende schuimdichtheden voor de beste gewichtsondersteuning. En natuurlijk is ze bacteriostatisch met 4-way stretch, want ik ben toch niet gek?

Twee jaar geleden ben ik bij het begin van de virale rampspoed weer op mijn fiets gaan zitten, voor de helft uit doodsangst, want op mijn leeftijd wist je met die Covid-19 maar nooit, maar voor de andere helft omdat we met een select groepje vrienden weer eens naar de kale berg met altijd en overal wind wilden. Als de epidemie voorbij was, maar zo lang kon dat niet duren.

Trainingsschema’s werden opgezocht, abonnement op Strava vernieuwd, nieuwe pillen in de fietscomputer. Voorjaar 2020 zorgde voor een hausse in uiteenlopende sectoren: iedereen kocht een hond, elke thuiswerker nam een abonnement op Zoom en iedereen ging wandelen. Zelden zijn we zo gezond geweest als toen, tot we het beu waren om met de hond te gaan wandelen, waardoor de asielen de toestroom niet meer aankonden. Alleen dat zoomen bleek een blijver.

Toen de fitnesscentra dichtgingen, wierp iedereen zich op de hometrainer: in Amerika kreeg Peloton, een tot voordien obscure maker van hometrainers en loopbanden, vleugels op de beurs. In januari vorig jaar was het merk 50 miljard dollar waard. Daar zijn ze nu 80 percent van kwijt, dankzij een resem groei- en leverproblemen in een oververhitte markt.

Het feit dat Mr. Big in een nieuwe aflevering van de opvolger van Sex And The City doodviel na een sessie op een Peloton-fiets, kostte het merk op één dag elf procent van haar beurswaarde: wie nog een bewijs zocht dat beurs op drijfzand en illusies gebouwd is, vond het hier. Nu het einde van de viruscrisis in zicht komt, is het merk helemaal aan het kapseizen: 2.800 medewerkers werden ontslagen, inclusief de CEO.

Facebook Marketplace wordt overspoeld door aanbiedingen van hometrainers aan dumpingprijzen. In talloze huizen wordt de fiets gebruikt om de was aan op te hangen: de hype is voorbij. En dan zijn we daarenboven al halverwege de winter en scheren velen hun kuiten alvast om binnenkort weer buiten te gaan fietsen. Op dure, blinkende, échte fietsen met daarop allemaal mannen van middelbare leeftijd of daaromtrent. Leer ze mij niet kennen. Eén van hen draagt een nieuwe koersbroek. Hij vliegt.