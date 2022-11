Mijn 5 euro

Ik lees in de krant dat een gezin 25 minuten rijdt om in Auchan voor 18 liter plat water maar 5 euro te moeten betalen (‘Echt supergoedkoop’: steeds meer Belgen laden hun winkelkar tjokvol in Franse hypermarkt Auchan, DM 7 /11). Voor dat bedrag heb ik 1.000 liter lekker drinkwater uit de kraan en geen gedoe met plastic afval.

Ludo Verellen, Turnhout

Milieukost

Hoe meer ik las van het artikel over de goedkope supermarkt in Auchan, hoe rijker ik me rekende (DM 7/11). Frisdrank komt er bij mij amper in, water komt uit de kraan en melk lust ik niet. Voor traag schietende patatten loont het de moeite niet zo ver te rijden.

Met lede ogen zie ik op de foto de massa blik en plastic waar Vlaanderen voor moet zorgen. Waar blijven de Europese milieukosten voor dat afval? Consuminderen is nog verder van onze deur dan Auchan.

Lucienne Colpaert, Dendermonde

Klimaatactie

In het interview met Maartje Bakker pleit Andreas Malm voor agressiever klimaatprotest (DM 5/11). Dat hij kapitalistische bedrijven viseert geeft hem alleszins een stap voor op de massabetogingen van onze moedige maar brave jongeren.

Let wel dat we de klimaatzaak er erg kwetsbaar mee opstellen. Ook niet te goeder trouw handelende groepen kunnen zich aan dat soort acties wagen, ook onze ‘bondgenoten’ die voordeel hebben bij een verzwakt Europa en wier nauw met hun regering verbonden petroleumindustrie nu sloten geld verdient aan onze energieafhankelijkheid.

Zij zullen niet aarzelen alle democratische en niet-democratische middelen in te zetten om hun winsten veilig te stellen. Burgerlijke ongehoorzaamheid daarentegen is niet of minder gevoelig voor zulke inmengingen.

Wij Belgen hebben zelfs talent voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Zet dát maar in de Vlaamse canon.

Jean-Claude Drohé, Testelt